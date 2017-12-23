小米董事长雷军获2017“质量之光”年度质量人物奖

IT之家12月23日消息 12月23日，由国家质检总局指导，中国质检报刊社主办，以“质量”为核心词汇的年度质量“大戏”——2017“质量之光”年度质量盛典在人民大会堂隆重举行。小米公司创始人、董事长兼CEO雷军荣获2017年度质量人物，小米公司联合创始人、总裁兼手机部总经理林斌出席会议并领取奖项。



“质量之光”活动自2012年创办以来，始终坚持“用社会的眼光看质量”理念，以营造全社会关注质量的良好氛围为目标，逐步成长为我国质量领域互动性最强、参与面最广、社会关注度日益提高的专业活动品牌，累计参与人数超过500万。经过5届活动的积淀，这项活动在质量领域引发了持续关注——连续3年被列为全国“质量月”重点活动之一和国家质检总局年度重要工作；每年的入围项目征集和投票阶段吸引社会各界广泛关注参与；“质量之光”年度盛典成为质量人一年一度的聚会；可以说这是质量的奥斯卡。

林斌首先对获此殊荣表示了感谢，他表示这份荣誉也是对小米质量工作的最大认同。今年小米手机业务重返全球前五，提前完成了年销售额破千亿的小目标，离不开小米一直坚持把质量第一、真材实料作为核心，视质量为生命线。

国家在提倡“质量立国，精益求精、工匠精神”，小米积极响应国家号召，针对质量问题，今年年初小米提出了三大核心要务：创新、质量和交付，质量尤其是重中之重。为此小米成立了质量管理委员会，由雷军亲自担任质量委员会主席，每周定期召开质量会议，同时建立专属的质量办公室，专项督办，每一个部门都有质量小组，将产品和服务的品质提升当作最重要的任务，不惜一切代价加强质量。“红米是小米的千元手机，却一直坚持旗舰级小米手机的测试标准，USB接口插拔高达10000次，温度冲击测试，从负45到75度，共5个循环长达7小时。”林斌在现场表示。

小米公司是一家有实体经济的互联网公司。小米始终坚持用真材实料做质高价优的产品，不仅专注于智能手机、智能家居、互联网电视等创新科技，还在新零售、国际化、人工智能、互联网金融等领域积极布局，并已初具规模。小米依靠互联网开发模式、极客精神研发产品，利用“硬件+新零售+互联网”铁人三项的创新优势，迅速崛起，成为我国“互联网+”创新型企业的代表。

2015年，雷军提出了“新国货”的理念，力求结合小米的品牌影响力和产品信誉度，用精益求精的工匠精神，为老百姓提供质高价优的国货精品，并取得了很好的经济效益和社会效益。质量之魂，始于匠心。小米“新国货”为推动我国的创新发展、转变经济发展方式、调整经济结构发挥积极作用，积极践行了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，在国际上也赢得了“诚信、创新”的赞誉。而质量为“新国货”赋予了更多的生命力。