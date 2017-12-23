对话魅族李楠：魅蓝产品线冲击2499价位

在今年魅族第二次架构调整尘埃落地之后，李楠接受了搜狐科技等几家媒体的专访。此次架构调整背后有太多深意，黄章全面复出，对魅族、魅蓝产品进行全面的掌控，同时新成立海外、电商、配件事业部。

相较去年，魅族今年的产品节奏放缓，但魅蓝保持住了较好的势头，魅蓝Note 6成为魅蓝销量与口碑的重要体现。李楠告诉搜狐科技：“魅蓝今年销量基本持平，在抗住高通专利费用之后还有所盈利。这很难得。”

至于未来规划与战略，李楠说了很多，但很多仍在讨论当中。

1、蓝族产品将由黄章统筹，统一运作

此前网上爆出黄章将接管魅蓝产品定义，这意味着魅蓝可以在产品设计和创新层面更加大胆。在谈及明年产品规划时，李楠回复目前还有调整空间，明年的产品会更有攻击性。李楠告诉搜狐科技，未来魅族魅蓝的产品线将会由黄总统筹。李楠还表示这样对于单品牌而言，产品线会更精简。

同时他也提及明年产品的发展方向：第一是全面屏，第二face ID，第三无线充电，第四屏下指纹，第五石墨硒电池是否能跟上。“但是魅蓝和魅族最终谁接到什么样的任务，最终还得跟黄总商量来决定。”

同时他也表示黄章开始管理魅蓝的产品定义之后，产品的差异化会更加明显，“会在性能、拍照和续航上有进步，但是与此同时我们在设计上还是要加强。”

李楠对明年的产品表现出了充足的信心，2018年将是反攻之年。至于“弹药是否充足”，李楠表示：“黄总做产品，那如果不猛的话那简直……你想想他以前做过的东西，M8狠不狠，M6狠不狠。所以说黄总的产品我们信心还是很充足的，我相信进攻性会足够。”

2、线下渠道充分合作，专卖店升级是最紧要任务

在产品线统一管理之后，李楠向搜狐科技透露，魅族魅蓝的线下渠道会更加紧密的加强合作。“我们正在跟郭总（郭万喜）商量，线下渠道加强合作。我们现在最紧要的任务是升级魅族的专卖店，魅蓝魅族会一同扩充店内品类。”李楠指出，短期内把产品跟渠道尽可能的整合发挥最高的效率很重要，这会有助于明年魅蓝和魅族两个品牌的势头提振。

在理念层面上李楠也分享了他对当前零售的看法。李楠指出比如muji这样的零售商其形态已经有所变化，“消费者不是带着目的来询价购买，而应该带着休闲娱乐、话题社交的目的，从购买变成了体验和社交。”

同时李楠告诉搜狐科技，专卖店的升级目标就是，在扩充品类的同时，给消费者带来更多的变化，最终目的是“让消费者没事儿来溜达也不错。”

“相比苹果，我们要做得更接地气，为用户提供话题和体验。”李楠说道。

这一专卖店的发展方向与魅蓝原定的线下渠道规划具有连贯性，这依然是李楠最理想的状态。但由于结构调整之后，这样的战略将需要由魅族销售部、魅蓝销售部和配件事业部三方的配合，李楠回复最终需要由黄章拍板。

3、配件将精品化，可能会引入第三方品牌进行补充

新成立配件事业部之后，原负责Flyme的杨颜将牵头负责这一盈利板块。此前，魅族和魅蓝的配件都由李楠负责，李楠告诉搜狐科技，新成立配件事业部是希望配件能够做得更好。

在采访中，李楠指出与杨颜的沟通顺畅也获得了支持，不过魅族和魅蓝的配件品类会做的比以前更少，走精品策略。

但是李楠也补充说，用户还希望能够有更多的品类，可能会引入第三方品牌进行补充。

4、魅蓝产品线期待能够冲击2499价位

就魅蓝具体的产品规划，李楠告诉搜狐科技：“如果可能的话，还是希望能够把魅蓝最高配打到2499元。”因为与魅族的产品将统一管理与设计，因此能够上升到什么价位空间正在讨论。

李楠表示，明年产品的速度会好得多，对于芯片平台而言，高通、三星、MTK应该都会有。至于全面屏手机，李楠表示魅蓝不会落后，但从战略上来看会从高端向低端渗透。

谈及全面屏，今年年中李楠在知乎上的一则关于全面屏的讨论引发了热议，此次李楠再次从工艺角度上分析了全面屏手机市场的发展。首先iPhone是COF的工艺，是真全面屏；其他的所谓18：9的全面屏跟iPhone是两种东西，是“伪全面屏”，但是即便如此将四边边框缩窄也是一种技术进步。

他指出，从全面屏手机概念产生之后，其实有“非全面屏”、“伪全面屏和“真全面屏”三波窗口。真正想达成真正的全面屏，iPhone无疑是一个标杆。明年魅蓝一定会有全面屏的产品推出，但从价位上来看，iPhone X那样的真全面屏在屏幕上付出的成本太高，国产品牌要这么推其实压力很大。

5、李楠的工作重心将是市场音量和线下市场

在结构调整后，李楠的工作重心尤为外界关注。李楠回应到：来年的工作重心依然是将魅蓝的市场音量和线下公开市场打起来。

同时李楠也透露目前魅蓝在魅族专卖店的销售比例并不大，更多的还在于卖场。此外明年的营销依然会坚持青年良品的概念，“Note 6的时候说了很多大实话，明年也会坚持。”

6、运营商合作会加强，2017年的618和双十一成最大遗憾

谈及渠道，李楠表示未来会与运营商强化合作，“运营商未来会更迫切的寻求产品足够好、对于消费者有吸引力，同时品牌更有能量的人来合作，所以在这方面其实我们会更有优势。”李楠向搜狐科技透露，明年的大致的路线图已经制定，会加强跟中国移动和中国电信的合作。

此外对于线上渠道，他告诉搜狐科技：“2017年最最最最让我遗憾的是618跟双十一没有新品。”2017年的618和双十一两个节点上，魅族与魅蓝都没有对应的新品发布，因此成绩并不亮眼，但双十一在没有新产品的情况下打了全平台国产品牌第四。李楠透露，双十二魅蓝Note6销量翻了10倍。

7、海外还太空白，会借力入局

海外市场一直是手机厂商绕不开的话题。李楠表示，海外对于魅蓝而言还太空白，因此有巨大的发挥空间。同时他还指出，一些先行出海的品牌对中国品牌的出海有正向的带动作用，“你能感受到中国品牌的抱团效应。即便华为等品牌能够占据30%的市场份额，还有剩下的60%-70%的份额是空白的，机会太大了。”

李楠告诉搜狐科技，在产品选择上一方面会参考当地的需求，一方面也会选择国内发布的一些产品推向海外。