前景诱人：工信部支持有条件的高校设立无人机相关专业

IT之家12月23日消息 近几年消费类无人机发展迅速，并且也成为我国为数不多的能引领全球发展水平的高科技产品之一，昨日（12月22日），工信部发布《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》（以下简称《意见》），对于无人机行业的发展具有重要的意义。其中，一个重要的措施就是支持有条件的普通高校和职业院校设立无人机相关专业。

《意见》指出：支持有条件的普通高校和职业院校设立无人机相关专业，建立多层次多类型的无人机人才培养和服务体系。鼓励企业引进国内外高层次技术人才，加强技能人才培训。鼓励高等院校、科研院所和企业合作，创新人才培养机制，加快培育无人机关键技术、安全管控等急需紧缺型专业人才，构建具有竞争力的高端人才队伍。鼓励企业与高校、科研机构等开展产学研用协同创新，围绕民用无人机动力系统、飞控系统、传感器等开展关键技术攻关，重点突破实时精准定位、动态场景感知与避让、面向复杂环境的自主飞行、群体作业等核心技术；开展小型化通用化载荷设备、高集成度专用芯片、长航时大载重/混合布局无人机研制。加快军工技术向民用转化，推动军工试验试飞、验证设施向民用无人机开放，促进有条件的民用无人机企业参与军品科研生产和维修服务。

据悉，此前已经有学校设立无人机相关的专业，例如今年8月份北京航空航天大学就设立了“无人驾驶航空器系统工程”科系，开课重点放在科学研究与管理层面上，以培育综合型人才。

据南方都市报整理的一份表格显示，当“飞手”月入2万不在话下。