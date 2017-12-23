比特币重返15000美元，一天反弹约4000美元

北京时间23日讯，比特币交易平台Bitstamp报价显示，比特币重返15000美元上方，日内涨超7%，较上日低点反弹约4000美元。

昨日，比特币价格在CoinDesk平台一度下跌4794美元，报10835美元，跌幅为30.67%。

上周日，比特币一度创下19800美元历史新高。周四大部分时间徘徊在15500美元附近。周五晚下跌开始加速，最低下跌至10770美元。比特币在五天时间里下跌40%，下跌了7000美元。