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制造、销售双管齐下，小米要确保印度业务持续增长

2017-12-24 6:50:40来源：凤凰科技作者：霜叶责编：骑士评论：

据The Economic Times报道，小米今天表示，印度是该公司最大的海外市场，将从制造和销售两方面发力，保持印度业务持续增长。

小米已经投资在印度建设制造、销售/服务基础设施。小米印度分部在线销售部门负责人拉古·雷迪（Raghu Reddy）向媒体表示，“印度是我们最大的海外市场，我们的中心是确保印度业务持续增长。我们在开发印度业务方面投入了大量资源，进入印度市场不仅仅只是销售产品。”

雷迪说，“我们在制造和销售/服务方面都建立了基础设施。目前，我们在印度350个城市设立有逾650个服务中心。”

小米已经公布了建设印度第三大制造工厂的计划。目前小米在安得拉邦斯里城有两家制造工厂。第三家工厂是由小米与Hipad Technology联合建立的，专门生产充电宝，每分钟可以生产7个充电宝。

雷迪表示，2017年，小米在拓展印度线下销售渠道方面取得了很大进展，“2017年，我们的线下战略有两大支柱，其一是只销售小米产品的小米之家，我们在印度全国已经设立了15个小米之家，计划在包括昌迪加尔在内的地区设立更多小米之家”。

雷迪称小米线下策略的“第二个支柱是我们所谓的小米优先合作伙伴，我们计划通过它们销售手机。目前，我们在15个城市有逾1500家小米优先合作伙伴”。他表示，小米还将与Chroma和Reliance Digital等大型零售商合作。

雷迪表示，“在我们销售的手机中，逾95%都是在印度本土生产的，我们从2015年开始在印度制造手机。今年第三季度，小米是印度第一大智能手机厂商。今年伊始，在线销售占到我们手机销量的95%，线下渠道不足5%。今年年底，线上和线下的比例达到了80:20。”

在谈到手机价格时雷迪说，“我们的产品覆盖从4999卢比到36000卢比的所有价位，有约7款产品。在印度市场，我们不会尝试推出50，甚至100个型号的产品，我们的策略是，专注于少数几款适销对路的型号。1月份推出的红米Note 4是在印度销量最大的机型，红米4位列第二。”

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关键词：小米印度

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