世界卫生组织：“游戏成瘾”行为将被列入精神疾病

据西班牙《国家报》网站12月21日报道，世界卫生组织将首次把游戏成瘾作为精神疾病列入明年发布的新版《国际疾病分类》。“围绕沉迷游戏可能导致“游戏紊乱”甚至成瘾的讨论已经持续了很长时间，世卫组织此举是在这一方向上迈出的坚实一步。”

该报道称，“游戏紊乱”的特点是：持续或过于频繁地玩游戏，包括网络游戏和电子游戏。虽然没有给“游戏紊乱”定义，但新版的《国际疾病分类》草拟文本中将“游戏紊乱”与沉迷游戏行为的3种标准联系在一起。

它们分别是：第一种是在玩游戏的起止时间、频率、强度、时长和情境等方面缺乏对自身行为的控制；第二种是将玩游戏的优先性置于其他重要事项和日常活动之上；第三种是在过度玩游戏的负面后果显现之后，仍然保持这种行为模式甚至进一步升级。

世卫组织精神健康和滥用药物部门的负责人弗拉基米尔·波兹尼亚克说：“医疗保健专业人士应该认识到，游戏紊乱可能会对健康造成严重影响。”他还指出，“虽然大部分玩游戏的人不会产生游戏紊乱，就像大部分喝酒的人不会产生酒精紊乱一样，但在某些情况下，过度玩游戏会造成负面后果。”

新版《国际疾病分类》草拟文本称，“游戏紊乱”达到一定的严重程度后，会对个人的行为举止、家庭关系、社交能力、学习认知、工作表现等重要方面产生明显的损害。“游戏紊乱”及相关症状通常在持续沉迷游戏至少一年后开始变得明显，那时已经达到应该接受诊断的标准。在症状严重或满足接受诊断的所有条件的情况下，这一时间还可能缩短。

其实早在10年前，世卫组织就可以对“游戏紊乱”造成的危害进行分析了，如今经过了专家的多年研究论证后，终于决定将它列入《国际疾病分类》。不过此举将会在行业内引起一场非常大的争论。