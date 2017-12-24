因低俗广告违规绝味被罚60万元，并发布致歉信

12月22日，绝味食品发布公告称，因违反广告法相关规定，公司被罚款60万元，并发布致歉信。原因是绝味鸭脖在双11前夕在其天猫旗舰店上推出的一张海报引起，内容涉嫌侵犯女性的低俗广告。
▲此前的绝味低俗广告，现已被撤下
目前长沙市工商行政管理局经调查认定，公司在网络平台上所发布的网络广告内容违反了《中华人民共和国广告法》第九条第（七）项相关禁止性规定，责令停止发布违法广告，并处罚款人民币陆拾万元整。
下面是是绝味食品致歉信：
尊敬的消费者：
对于我公司长沙绝味食品营销有限公司“双11”销售广告文案内容造成的不良影响我们深表歉意。事件发生后公司非常重视，第一时间成立工作小组，在积极配合广告监管机构调查的同时内部也进行了自查和整改：
1、积极配合长沙工商管理部门进行相关情况调查，诚恳接受工商部门对此事作出的处罚决定。
2、免去长沙绝味食品营销有限公司负责人职务，对营销公司电商团队予以通报批评、扣发当季奖金处分。
3、为了杜绝此类事件再次发生，公司全员进行深刻的检讨与反思。重新制定了公司对外广告宣传管理办法，严格明确公司广告设计和发布权限审核制度及流程，责任到人并明确追责制度。
4、组织公司管理层、营销部门全体员工，进行为期一个月的《广告法》和相关法律法规学习，提高自觉意识、规范工作行为。
公司一直以来注重公众形象、遵纪守法、规范发展。我们将汲取本次事件的深刻教训。也愿意接受媒体和公众的监督指导。同时感谢广大消费者的支持和关注！