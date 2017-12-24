因低俗广告违规绝味被罚60万元，并发布致歉信

12月22日，绝味食品发布公告称，因违反广告法相关规定，公司被罚款60万元，并发布致歉信。原因是绝味鸭脖在双11前夕在其天猫旗舰店上推出的一张海报引起，内容涉嫌侵犯女性的低俗广告。

▲此前的绝味低俗广告，现已被撤下

目前长沙市工商行政管理局经调查认定，公司在网络平台上所发布的网络广告内容违反了《中华人民共和国广告法》第九条第（七）项相关禁止性规定，责令停止发布违法广告，并处罚款人民币陆拾万元整。

下面是是绝味食品致歉信：