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“一元帮助同一天生日小朋友”慈善活动错误频出，被质疑造假

2017-12-24 7:21:40来源：网易科技作者：-责编：骑士评论：

12月23日消息，有微博网友爆料称，“一元帮助同一天生日小朋友”慈善活动疑似造假。

根据用户截图显示，有小朋友两张照片相同，名字相似，但生日不同，此外还有小朋友生日为2009年2月29日，而实际上，并没有这个日期。（目前已修改成2008年2月29日。）

根据截图显示，“一元帮助同一天生日”活动的主办方为爱佑未来慈善基金会和分贝筹。

据官网早前的新闻稿称，深圳市爱佑未来慈善基金会(爱佑未来)由腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾与爱佑慈善基金会理事长王兵共同(各出资人民币200万元)发起，在深圳市民政局注册成立的公募基金会。而分贝筹是由“零分贝”和爱佑未来慈善基金会联合推出的微信公众号应用产品。

爱佑未来慈善基金会在今年8月推“一元购画”活动，只需1元钱就能购买“小朋友”的画作作为手机屏保，创作者为患有自闭症、脑瘫、智障等脑部障碍的人士。几乎只用了半天，1500万元的筹款目标就提前达成。

当时，有网友质疑善款去向，也有网友发帖称，该项目有“投资商捞钱”。而腾讯方面的相关负责人回应称，“小朋友画廊”H5是腾讯公益和WABC无障碍艺途公益组织联合出品的线上线下互动公益项目，是今年99公益日的预热互动之一。不存在所谓的外界传闻的“投资商”。

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关键词：慈善腾讯公益腾讯

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