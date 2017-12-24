大量用户朋友圈求微信官方送圣诞帽子！真相令人尴尬

从12月22日开始下面这句话就疯狂刷屏朋友圈。

给我一个圣诞帽@微信官方

一夜之间不少微信好友的头像都戴上了一顶小红帽。

（图自：新浪新闻）

很快还出现了各种各样的奇葩圣诞帽，比如这种：

还有「贪心」的人@微信官方 索要更多的愿望。

传闻张小龙甚至也在朋友圈问：帽子要吗？

随后不久微信官方账号WeChat Moments真的在其微信公众号内送出了一红一绿两顶圣诞帽，这让更多人加入到了「@微信官方」领取圣诞帽的大军中。

但也有很多人尝试失败了。

不少好友和自媒体开始科普如何才能正确的给微信头像配圣诞帽。

有人说，一定要一字不算差地在朋友圈发送「给我一个圣诞帽@微信官方」，才能成功给头像戴上圣诞帽。如果失败了，那一定是你的打开方式不对。

还有「专业人士」开始分析，这是基于微信的人工智能应用，通过云计算和多维图像识别给不同头像，根据头像角度、人脸大小等，调整圣诞帽的尺寸和位置，最后生成戴有圣诞帽的头像。

微信为什么会推出这样的活动？硅谷密探援引一位资深产品经理的分析：

估计是微信 PM想飙升一下朋友圈互动/content creation指标而构思的功能，整个互动(engagment)指标翻倍！

（图自：硅谷密探）

看到朋友圈齐刷刷的圣诞帽，刚开始很多人像我一样是拒绝的。

因为不能你说一句话能换圣诞帽我就相信，第一我肯定要先试一下，因为我不愿意发了朋友圈之后再加些特效上去，头像「Duang」一下就多了一顶圣诞帽，这样好友们一定会骂我，根本没有这样的圣诞帽。

当我跟风发了这条朋友圈之后，我发现我的好友们不但不骂我，还会跟着我一起转发。

不是因为这条朋友圈真的能给头像戴上圣诞帽，反而是我们都知道这是一个恶作剧，却还乐此不疲地参与转发。有人总结得很到位：

我们硬生生把圣诞节成了愚人节。

这顶「圣诞帽」是腾讯做的，刷屏朋友圈却是一个乌龙

「给我一个圣诞帽！」应该算是最近规模最大的一次朋友圈刷屏事件了，这种事件往往与谣言相伴，微信官方一般都会很快监测并作出相应处理，这次也不例外。

腾讯科技很快辟谣了，据报道这是腾讯的天天P图团队的无心之举，没想到竟然闹出了一场「乌龙」。

此前天天P图推出了一个「一键圣诞帽」的H5，可以让用户迅速生成圣诞帽头像，而这一H5在传播过程中意外成为了后来我们在朋友圈看到的「给我一个圣诞帽@微信官方」。

此前在微博官方也推出过不少头像挂件，这可能也让不少用户更加相信给微信头像生成圣诞帽也不足为奇。

对于微信团队来说，这算是个「美丽的意外」，既提高了用户的活跃度，也让9亿微信用户在圣诞节多了一个茶余饭后的谈资。

但这次事件也让不少人时隔多年又交了一次「智商税」，可能你十年前就看过这样一则传言：

今天是腾讯老总马化腾的生日，只要把这条消息转发给5个QQ群，就会有100 Q币拿，昵称会变红，系统还会自动给你加一个太阳。发完之后看看你的头像。

如今这一传言已经成了互联网十大未解之谜了。十年间这个传言的各种变体在互联网中广泛传播，屡试不爽。

早在2015年，微信群里就出现过「群发30个圣诞快乐得圣诞帽」的传言。

现在我们看到的「转发朋友圈获取圣诞帽」不过是新瓶装旧酒，传播这个流言的或许还是同样一批人，只不过阵地换成了朋友圈。

几亿用户集体戏精的行为艺术

比起圣诞帽，更让人好奇的是，为什么这种传言能经久不衰，让几亿用户化身戏精来参与到这场「行为艺术」呢？

经济学里有一个常用来描述从众心理的“羊群效应”。在一个无组织的羊群中，如果一头羊发现了一片肥沃的绿草地，并在那里吃到了新鲜的青草，后来的羊群就会一哄而上，争抢那里的青草，全然不顾旁边虎视眈眈的狼，或者看不到其它还有更好的青草。

但这一理论也不能很好解释微信「圣诞帽」的传播，毕竟当你跟风转发之后并不能真的得到圣诞帽。

这种行为更像是一种用户自娱自乐的社交行为，更多人是在享受这种「三人成虎」的乐趣，而不是大呼上当。

而在微信社交圈内这种氛围则更加浓厚，想想那些「点击查看全文」的朋友圈，那些点开吸睛标题却发现全文只有一句话的公众号文章。

微信官方为了营造这种社交氛围，也推出过不少有趣的功能。去年圣诞节微信就推出了文字版的自定义表情包功能，而此前春节推出的「红包照片」也成了刷屏朋友圈的爆款。

都说这次人们把圣诞节过成了愚人节，这让我想起了今年愚人节一个让全世界网友都参与其中的一个线上活动。

（动图:彩虹之后，欧盟诞生）

这是Reddit在愚人节上线的「像素大战」，在一块空白的巨大画布，用户每隔一段时间会得到一个机会，可以选一种颜色，在上面点一个点。

（「像素大战」成品）

这个只有72小时的活动，奇迹般的让世界各地不同种族肤色的网友自发组织起来，完成了一幅幅令人惊艳的作品，这里面有价值观的碰撞，有文化认同感的基础，正如霍炬所说：

在如今世界走向孤立主义的时代，这个无数人共同创建、贡献、完善、创意的项目，这个从一开始就充满了不同背景人群的互助、联盟的项目，它给了我难以形容的感动。

希望在中文互联网世界终有一天也能诞生这样兼具趣味和人文情怀的大规模线上活动。