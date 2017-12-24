分贝筹创始人回应“一元帮助同一天生日小朋友”慈善活动：录入信息有误

12月24日消息，“一元助TA改变命运”的慈善活动12月23日在朋友圈热传，而网友爆料称，“一元帮助同一天生日小朋友”慈善活动疑似造假，对于质疑，分贝及分贝筹的创始人王立在微博作出了澄清，他指出，本来应在24日平安夜上线，最初是为测试传播率，也没有检查小朋友的信息，直到23日早上有人反馈才开始检查。

“一元助TA改变命运”活动，用户进入活动页面并选择自己的生日后，会出现一名生日日期相同的贫困儿童，并可为其捐赠一块钱。

但有微博网友爆料称，“一元帮助同一天生日小朋友”慈善活动疑似造假。根据用户截图显示，有小朋友两张照片相同，名字相似，但生日不同，此外还有小朋友生日为2009年2月29日，而实际上，并没有这个日期（目前已修改成2008年2月29日）。

针对“一元帮助同一天生日”的质疑，分贝及分贝筹的创始人王立讲述了自己的创业初心以及对网友的质疑作出澄清。

王立指出，该活动云南镇雄县，正是自己的老家，因为贫困的地方交通阻塞，信息闭塞，难以得到外界的帮助，于是就想着做一个扶贫平台。这件事得到了县政府的支持，才开始回北京和几个小程序员一起做起来。

根据王立讲述，起名叫零分贝，分贝为贫，零分贝即零贫困。做过很多尝试，都是围绕“对接贫困户和扶贫资源”，分贝筹也是其中之一。

“分贝初衷就是成为贫困人群筹款的工具，由扶贫干部使用，为扶贫的贫困家庭中的孩子发起筹款，然后连接城里人的直接捐助。而跟爱佑未来合作，是因为其透明高效且年轻。”王立指出。

王立解释称，“这款产品原本想平安夜24日晚上上线，开始为测试传播率，没想到爆炸了，之前没来得及检查孩子的信息。直到23日早上有人反馈才开始检查。”

根据分贝筹微博解释，孩子信息是一个一个上传的，化名是工作人员自己写的，两个不同的工作人员写了不同的化名；孩子的文案是根据扶贫干部为孩子发起的筹款中的文案写的；一共有7个摄影师参加了拍摄，在不同的乡镇，有一个乡镇是打印好的，其他都是孩子自己写的和用粉笔写在黑板，门板上等。

王立对于造成的误解表示非常道歉，也表示，“绝不辜负大家的爱心和信任”。并且，王立及分贝筹官方微博表示，如再有疑问，将在微博回复网友的问题。