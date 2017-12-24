《正义联盟》蓝光版公布：大本亨利加朵从封面消失

《正义联盟》虽然遭遇多方差评，但华纳并没有放弃全球宣传。继之前宣布大陆公映延长至1月1日，该片有望收回成本，但仍然无法超越《神奇女侠》、《超人：钢铁之躯》的佳绩，日前根据亚马逊、Best Buy等销售巨商的情报，影片蓝光版正式曝光，封面非常酷炫，但与常规的演员出镜不同，大本、亨利、加朵这些演员全部从封面消失、所采用的DC漫画的Jim Lee绘制的漫画封面，一起来了解下。

据悉，这是铁盒版封面，还不清楚是否普通版也一样，虽然还不知道华纳为何选用漫画封面，但可能与该片的市场反响有关，DC除了在电影市场遭到漫威打压。漫画市场同样遭到冲击，可能为了提升碟片销量，吸引漫迷购买，毕竟不少人看到封面还以为是动画电影。

根据Best Buy情报，《正义联盟》蓝光碟片版售价30美元，预定2018年3月13日登陆北美市场，而碟片销售市场的前列国家韩国12月19日发布了高清数字版下载版，可以通过iTunes众多平台购买观看，韩国片方还公布了影片开场三分钟片段。

韩版开场片段：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）

因为亨利卡维尔拍摄《碟中谍6》期间补拍的《正义联盟》，而派拉蒙又拒绝了华纳出资为其加入CG胡须的举措，华纳只能为戴须拍摄的亨利卡维尔用CG除毛，可以看到CG除毛的效果非常不协调，本来高大全的超人看起来非常吓人。

《正义联盟》之后，DC电影确定上映的只有明年12月21日公映的《海王》，影片由温子仁执导，杰森·莫玛扮演的亚瑟·科里《正义联盟》中还不是海王，这部独立电影依然如此，讲述亚瑟·科里如何成为亚特兰蒂斯之王。亚瑟·科里将与他的弟弟奥姆（“夜枭”帕特里克·威尔逊扮演）上演争夺王位之争、大战黑蝠鲼（Yahya Abdul Mateen扮演）、以及抢夺媚拉的Xebel的国王海神涅柔斯（杜夫·龙格尔扮演），共同加盟的还包括妮可·基德曼扮演的亚瑟·科里的亚特兰蒂斯母亲，以及人类父亲。

《海王》剧照