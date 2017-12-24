《X战警：黑凤凰》新剧照：万磁王浑身是血或将牺牲

继《X战警：新变种人》之后，FOX明年的第二部X战警《X战警：黑凤凰》日前由《帝国》杂志公布最新剧照，索菲·特纳扮演的琴·葛蕾，这位拥有凤凰之力的变种人堪称系列电影里实力超群的角色。

照片中，琴·葛蕾半裸出镜，浑身散发凤凰光辉，耀眼夺目却又充满危险，还有劳模姐扮演的易容外星人、“法鲨”扮演的万磁王、以及“一美”扮演的X教授登场。

据悉，本片设定为《X战警：天启》的10年后的1992年，聚焦黑化的琴·葛蕾，与其共同加盟的变种人还包括魔形女、野兽、风暴女、夜行使者、快银、镭射眼、灵蝶，X教授还登上了那个时代的《时代》封面，不过X教授将会把X战警带向非常危险的境况。

X教授的自傲为X战警带来了非常危险的任务，太空任务中，他们的X飞机被太阳耀斑击中，这股浪涌力量激发了琴·葛蕾疯狂黑暗的一面，凤凰之力。可以从上面这张之前《娱乐周刊》公布的剧照中看到，琴·葛蕾获得了凤凰之力，漂浮太空中，浑身散发耀眼光辉。

这张新剧照中，琴·葛蕾与镭射眼这对恋人爱意缠绵，不过还不清楚是黑化之前还是黑化之后，索菲·特纳为了演好凤凰这个角色，研究了多重人格障碍和精神分裂症的内容，更好演琴·葛蕾的多重人格。

这张新剧照，“法鲨”扮演的万磁王被捕捉，浑身鲜血不省人事，看来可能将牺牲。X教授演员詹姆斯·麦卡沃伊表示，“这部影片的中间部分将会包括令人震惊动容的画面，将为《X战警》系列打下全新基调，会有大量角色牺牲与灾难”，原作当中，爆发疯狂凤凰之力的琴·葛蕾干掉了众多X战警的变种人，至于电影版哪位主角会牺牲，制片人西蒙·金伯格暗示，很可能是魔形女、野兽、X教授、万磁王中的一位。

《娱乐周刊》之前公布的剧照中，X教授、野兽、暴风女和夜行者为某位角色送行。很可能正是“万磁王”，这也是导演所说的影片的巨大变革。

这张新剧照，“劳模姐”杰西卡·查斯坦扮演的希阿帝国的女皇利兰德拉，是个会易容的外星人，旁边的X教授被吓傻，目前还不清楚这个反派的目的，但与同样会易容的“魔形女”可能会有易容对决。

《X战警：黑凤凰》预定2018年11月11日北美上映，包括大量暴力画面。