无卡时代存取款姿势：刷脸、扫码、手机Pay

IT之家12月24日消息 当下，大部分的消费场景，包括线上和线下，都能够通过移动支付完成。比如说在京东买件衣服、到超市中买两个“平安果”……可以说，移动支付几乎包办了日常生活。

但是，还是有些需要使用到现金的场景。随着技术和网络的进步，我们存取款的方式也发生着巨大的变化。比如说目前国内多家银行都已经支持刷脸取款。

日前，《北京青年报》就为我们总结了在无卡时代的几种存取款姿势：

刷脸取款：有额度限制

目前，国内招行、农行、建行等银行的部分ATM机已经支持刷脸取款功能，为了安全考虑，银行也对刷脸取款进行了额度限制。招商银行当日单卡累计取款限额为3000元；农行为每日单笔不超过3000元，日累计不超过10000元，且单日不超过5次。

扫码取款：使用银行APP

扫码付款对于大家来说相信都很熟悉，但是扫码取款呢？目前，工商银行和中国银行都已经支持使用银行App在ATM机上扫码取款。

手机Pay取款：要验证指纹

现在，建行、招行和光大等银行的部分ATM已支持通过Apple Pay、Samsung Pay和华为Pay等“Pay”取现。只要持卡人的手机和ATM两方面都支持相关功能，持卡人就可以顺利通过刷手机、验指纹“Pay”的方式从ATM中取出现金了。

预约取款：各行限额不同

在刷脸取款、扫码取款和手机Pay取款之前，更多银行都是通过手机银行、网上银行、电话银行等渠道的预约来开展无卡取款业务。据了解，办理无卡取现各家银行在具体细节上有所不同，但在办理步骤上却基本上都包含线上预约取款和线下无卡提现两个环节。

无卡存款：需要记住卡号

目前，大部分银行的存取款一体机上都有“无卡存款”、“无折存款”、“无卡无折存款”等功能条。所存账户可以是自己的，也可以是别人的。