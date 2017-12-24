没换圣诞帽头像、没吃苹果馅饺子，你还过啥平安夜圣诞节

“请帮我的作者头像加个圣诞帽，@品玩官方。”

那个路上跟小张打招呼的女孩绝对不会想到，从来没摸过一下《圣经》、听到她问「请问附近哪里有教堂」之后扭头就走的小张，会在圣诞节来临之际如此兴奋。

除了微信头像上的圣诞帽，小张还搬出了2015年买来就没有扔过的那棵圣诞树，并懊恼着为什么去年的自己在买圣诞装饰时，居然买了上面标明「2016年」的那一款。

小张满心期待着圣诞节，仿佛那对他来说确实是一个值得庆祝的节日。

01

在微信群里，今年换上圣诞帽头像的人比往年多得多。仿佛不戴上一顶圣诞帽就是不合群，就低人一等！

甚至还衍生了出愚人节般的骗人手段，说在朋友圈里@微信官方，就能自动给头像戴上一顶圣诞帽。看看现在微信列表里的头像，感觉微信官方加班真的非常辛苦。

如果有人用这样的头像，

微信官方就得这样：

如果有人用这样的头像，

微信官方就得这样，顺便加上几点绿：

微信官方这几天送出的圣诞帽，大概就像10年前，马化腾生日那天送出去的QQ会员一样多吧。

在这里告诉大家一个小秘密，悄悄在微信朋友圈里搜索一下「微信官方」，你就能立马发现谁才是你好友里最不要脸的人！

普普通通要圣诞帽的那群人，被骗的智商大约3岁，主动骗人的智商大约3岁半：

那些为了骗人或者搞笑，主动给自己P上绿帽子的，就可以说是非常有献身精神的4岁半男孩：

其他的就过分了：有要北京四合院和宝马的，有要Apple Mac的，有要offer的，还有让把其他人圣诞帽都换成绿色的……

甚至还有假装自己被戴的帽子太多，让帮忙摘掉的：

你们知道最难的要求是什么吗……我天，居然有人开口就跟@微信官方要头发：

这个真的太难了，怕是微信官方把自己头发薅秃了都想不到怎么给你头发的。

更何况你们平时根本不搭理微信官方的，这两天突然想起来就疯狂艾特，微信指数同比增长300%，真的不行的。

我们人类可能还了解彼此，知道「谎言」的存在。但如果继续这样开玩笑，你让那些生活在你手机屏幕里的APP们怎么想？它们也是有自己图标的。

有些APP的开发者专门改版，就是为了给自己的图标戴个圣诞帽。

它们身边的其他APP会怎么办？它们会在自己新版审核页面填上：「@苹果官方，请给我一个圣诞帽谢谢。」

然后发现自己并没有帽子，可能就会开始望着自己身边的APP羡慕不已：唉，还是你们跟库克的关系好。

02

其实小张心里知道，现在这么兴奋，完全是因为最近三个月憋坏了！

现在已经十二月底了，上个法定节假日还是十月初的国庆节。虽然在小张眼里，不放假的节日根本不配被叫做节日。但现在还是盼着在元旦节到来之前，提前释放一下节假日的喜悦，何况今年的平安夜又刚好是周日。

外国人在平安夜和圣诞节该干嘛、有什么意义，小张根本不在意的。

在这个圣诞老人能戴官帽、能踩高跷的国度，连在平安夜吃苹果、放孔明灯和开房都成为习以为常的事件之后，小张还能在意什么呢？

如果谁家能吃上有苹果馅的饺子，那就是对华北传统最美好的弘扬。

在小张看来，在中国很多莫名其妙、乱七八糟、并不放假的节日，唯一的作用就是给朋友圈的精致女孩一个借口发自拍和晒礼物。

尤其是那些有对象的人，情人节一年能过88次，每次都要晒对方送的礼物和自己的自拍。

当然，收到的88份可能并不是来自同一任对象。

而且还有一个很阴暗的理由，就是这种不怎么正经的节日，你不用跟家里人一起过。

想象一下，你兴奋跟你爸说：「爸，今天万圣节诶，咱家怎么庆祝一下？」

你爹可能立马甩过来一篇公众号文章发给你：抵制洋节！

03

这种只属于年轻人、外来的节日，有什么好处呢？

就是不用成体统、不用庄重。所以才有了那么多奇葩的圣诞老人形象，那么多在国外人看来非常奇怪的中国式圣诞节的过法。

如果你是在过中国的传统节日，只顾着吃粽子压根不搭理江里的屈原，光忙着挑月饼全然不顾天上的嫦娥，那你爹妈可能就得拿出一本《中华上下五千年》让你重温一下儿时的趣味知识了。

然而圣诞节呢？不管你怎么闹腾，身边都不会蹦出来抱着《圣经》的人生气地砸你脑壳。

小张想起今年那场和中秋节撞在一起的长达八天的国庆假日，完全是如同过年般痛苦的回忆。

八天，已经是一年当中时间最长的法定节假日。

小张家几乎所有亲戚，从中国的天南海北汇聚到深圳，三十多口人围在一张圆桌上吃了顿中秋团圆饭。

那天，和小张同辈分的几位兄弟姐妹里，只有小张还没有结过婚。

对小张们来说，不用被迫和长辈们吃饺子就已经是最好的节日了。