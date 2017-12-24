国产手游们的“绝地求生”

2017年是农历丁酉鸡年，年初的时候，鸡这种动物还只存在于一句“鸡年大吉”的文明或不文明的问候语中。转眼到了年末，鸡这个字，却已然成为席卷全国玩家和厂商的巨大浪潮：相比在游戏中提心吊胆想活到最后的玩家们，各家厂商明显更想吃上一口鸡。《绝地求生》的火爆盖过了《Dota 2》，盖过了《英雄联盟》，甚至盖过了风靡全国的《王者荣耀》。一句“大吉大利，今晚吃鸡”俨然成了社交生活中必须知晓的俗语；“吃鸡”也已然成为未来游戏的标杆。

2017年最后的这几个月，各大厂商正在手机这个平台上，上演一出真实的“绝地求生”。

一个半月以前的10月27日，《对“大逃杀”类游戏总局业务主管部门的基本态度》一文发表，指出“该类游戏不仅普遍存在大量血腥、暴力内容，而且其类似于古罗马角斗场式的游戏体验与生存理念的设定严重偏离我国社会主义核心价值观和中华民族的传统文化习惯与道德规范”，因此“对于‘大逃杀’这类鼓励杀戮、尤其单纯以杀死其他游戏玩家扮演的角色为手段实现最终目的的游戏，总局明确持有否定态度，将难以获得出版运营许可”。

《对“大逃杀”类游戏总局业务主管部门的基本态度》

这份文件的发行其实本身不奇怪，国情如此。不过对于广大厂商而言，这就是一次极大的挑战了。

10月份的手机游戏市场还比较平静，《王者荣耀》还是最受欢迎的游戏，小米、网易和腾讯虽然都公布了自己的“吃鸡”手游，但上线日期都在11月。除了腾讯CF手游的“荒岛特训”模式更早一点与玩家见面之外，其他的游戏似乎都在等下个月一较高下。一些小的工作室倒是早已掀起了自己的“吃鸡”风潮，然而其素质参差不齐，虽然“鸡渴”的用户们为它们贡献了巨大的下载量，它们还是在10月下旬被大批量下架了。到了10月末，预料中的战局因为广电这一纸文件而变得更加复杂。

“鸡”是要吃的，但一定要“干净”地吃，这一点是厂商们的基本共识。

好在无论是小米增添了大逃杀模式的《小米枪战》，还是网易半路出家的《终结者2：审判日》，抑或是腾讯的CF“荒岛特训”，都在8月甚至更早的时候拿到了广电总局的游戏出版版号，游戏模式的增减似乎并不影响其合法运营。就算是11月份才正式公布的腾讯“吃鸡”手游《光荣使命：使命行动》，也在11月8日拿到了版号。看起来又是一次中国特色的政策与对策的典型博弈，通向新市场的道路曲折了这一次，前景依旧是无比地光明。

而在11月中旬《荒野行动》的某次更新以后，玩家们在游戏中看到了大量主旋律正能量标语，游戏的背景也由“精英战士培养计划”改成了“维和部队军事演习”；网易还在游戏官网的醒目位置贴出《网易对“大逃杀”类游戏指导意见的执行公告》；同时，丁磊在媒体面前表示，网易旗下的游戏并非“大逃杀”类型，并表示对这种“误导”十分“反感”。

今日的App Store榜单

如今，《荒野行动》已经霸占在中国区苹果App Store收入排行榜的前三。这一款游戏，已经是网易手中最大、也最要紧的一张牌。

相比之下，小米只是分别在11月2日和13日在《小米枪战》官网发表了公告和倡议书，强调《小米枪战》“主导的是一种平民化跨界思维，即无论身处何地，即便从零开始，通过不断的坚持和努力，也终能获得成功”，但游戏中并没有什么明显的改动；腾讯则没有在任何游戏的官网对政策进行任何表态，只是在CF手游的“荒岛特训”模式中也贴了一些标语而已。至于绿血、“不会出现真正的伤亡”之类的设定，就算没有相关政策，厂商们也会进行“自我审查”的。

由此观之，每一款想获得过审资格、顺利上线的游戏，都已经面临过形形色色的、殊途同归的改动。其中最为成功的《荒野行动》，面临的改动也最突出。

然而对于网易，更大的压力，远远不是来自广电总局。

正版《绝地求生》

11月22日，腾讯突然公布消息，宣布已与PUBG公司达成协议，将独家代理《绝地求生》在中国的运营。这件事终于从江湖传言成为了事实。相信不少人还记得10月份腾讯发的那条“大吉大利，__吃鸡”的微博，随着广电总局的发文，越来越多的人觉得腾讯代理《绝地求生》的脚步将会被中断，现在看来并没有。套用一句流行语来说，腾讯可能会迟到，但绝不会缺席。

这个时候，腾讯已经上线了《光荣使命：使命行动》，预约人数超5000万；CF手游“荒岛特训”已经上线了一个多月，大受欢迎；而Steam上一款名为《Europa》的新游戏也被确认为腾讯的新“吃鸡”端游。获得PUBG公司授权的腾讯肯定还会在手机上推出更多冠以《绝地求生》之名的游戏。

网易的两款手游成绩都不错，但架不住正版来势的汹汹。面对腾讯的种种围困，抢占端游也就成了唯一的选择。于是在腾讯发出代理《绝地求生》消息的当天，网易当即宣布将推出《荒野行动》的PC版并宣布次日就可以获取。玩家下载到游戏以后发现PC版和手机版十分相似，尽管对电脑硬件配置要求较低，但最初版本甚至连游戏界面中专为手机操作设定的UI都还保留着。虽然网易已经在日后的更新中修复了这些问题，使这个版本变得真正可用——不过为什么不等优化好再推出，而一定要抢占这个先机呢？

接下来的几天内，腾讯连续公布了两款《绝地求生》手游：由天美工作室群负责的《绝地求生：全军出击》以及由光子工作室群制作的《绝地求生：刺激战场》；那款名为《Europa》的端游也证实确为腾讯制作的“吃鸡”游戏，定名为《无限法则》。至此，腾讯手中的“吃鸡”游戏已经有6款。

腾讯迅猛的动作之下，形势却没有发生与攻势相匹配的逆转。

网易两款手游的赫赫战功

12月12日，网易宣布，《荒野行动》的用户注册数量已经突破1亿，日活跃人数超2000万，现在还牢牢把守着App Store免费榜的榜首、畅销榜的前三。这距离游戏上线开始测试才过去差不多仅仅一个月；至于PC端，也早已不是《荒野行动》单打独斗，《终结者2：审判日》的PC版也已上线，其手机电脑总注册人数超过5000万。反观腾讯的两款手游上线已经有半个月，各自的官网预约人数还没有达到1000万。如果《荒野行动》继续保持这样的成绩，有很大可能会占据“吃鸡”手游的至少半壁江山。

至于《小米枪战》，在11月初短暂冲上App Store免费游戏榜前三大概就是它的最佳战绩，现在在腾讯与网易的战场上，它似乎已经显得不那么重要了。广电总局的“吃鸡”禁令，在此时这个白热化的战场上，则更像是久远的幻梦一场，虽然说它的影响还将持续，但它看起来已经不会对“吃鸡”浪潮产生实质性影响。这股浪潮远远没有结束，一切才刚刚开始。

究竟是网易抢占市场先机和玩家的做法会带它走向辉煌，还是获得“原版”游戏光环的腾讯后来居上，抑或是“大逃杀”类游戏就此慢慢走向沉寂，在这个国产手游互相淘汰的战场上，这些都不得而知。厂商们需要“跑毒”来规避政策风险，需要击败那如地狱一般的他人，真正身在其中，“吃鸡”的乐趣早就被“大逃杀”本身的残酷所剥夺，因为它们没有重开新局的机会。

如果将《英雄联盟》《Dota 2》《王者荣耀》代表的MOBA比作巨龙，“吃鸡”这种新类型的游戏无疑就是那位屠龙的勇士，但传说中注定的结局是：屠龙的勇士最终也必将变为新的巨龙。只能希望在这个无解的循环中，能真正留下点什么东西，去驱动国内游戏产业以一种更为良性的方式去发展，而不仅仅是大家一拥而上地“吃鸡”，等浪潮过去，徒留一地鸡毛。

毕竟，连PUBG公司的CEO金昌汉都在说，“腾讯是中国最好的游戏公司”。