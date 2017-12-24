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血液检测公司Theranos获1亿美元债务融资，暂时不会破产

2017-12-24 15:33:17来源：TechWeb作者：露天责编：骑士评论：

12月24日消息，据Engadget报道，《华尔街日报》的消息人士称，血液检测公司Theranos从Fortress Investment集团获得1亿美元的贷款，避免了公司破产。

据报道，Theranos创始人伊丽莎白·霍姆斯(Elizabeth Holmes)在一封电子邮件中说，这一举措应该能让Theranos公司“度过2018年”。当然，这笔贷款也有附加条件——Fortress Investment希望看到投资的回报。

据报道，霍姆斯说，Theranos公司将其专利图书馆作为抵押，Fortress获得4%的股权。她还说，这笔贷款是以“某些产品和业务实现里程碑式的影响”为前提。如果Fortress没有看到足够的进展，换句话说，该集团可以轻而易举地从Theranos那里拿回贷款，不带有任何警告。

目前Theranos尚未发表评论。

不过，可以肯定地说，该公司急需现金注入。

Theranos创始人伊丽莎白·霍姆斯曾被奉为硅谷“创业女神”， 他们的口号是“告别可怕的针头和采血试管”，号称颠覆传统的血液化验检查，只需几滴血便可以完成在专业医疗实验室内进行的多达240项医疗检查，从胆固醇到癌症几乎都能检测。

现在，Theranos由于企业结算和业务流失日益严重，他们很快就失去了选择。对拥有或经营临床实验室的2年禁令也没有起到任何作用。

这笔额外的资金不仅可以帮助Theranos维持足够长的时间来重新考虑开设实验室，而且还可以确保该公司的手指血液测试miniLab设备有机会进入市场。

该公司肯定还没有走出困境，但它可能有一条通往安全的道路。

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关键词：血液投资

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