传说中除甲醛的那些方法，真正有效的只有这2种

甲醛是一种重要的化工材料，被广泛应用在许多不同的行业当中。我们日常生活中所接触到的甲醛，主要来自这三个来源：甲醛基树脂的热分解或化学分解，甲醛水溶液（即防腐液：福尔马林）的排放，以及各种有机化合物燃烧产生的甲醛（例如废气）。

尤其是新装房屋，新家具和装修所产生的甲醛令我们烦恼不已。俗话说病急乱投医，不少人在没有深入了解的情况下就盲目地采用网上各种奇葩姿势去除甲醛，这里面的一些法子不仅没效，而且浪费金钱，吃力不讨好。

求真实验室就借着空气净化器的横评测试这次机会，扒一扒那些网上流传的除甲醛方法，给大家说说它们到底有用没用。

除甲醛前，你得先了解它

甲醛这种物质其实很常见，特别是各类甲醛基树脂，在建筑和纺织行业都有广泛应用，比如复合板材制成的地板和家具所使用的粘合剂，油漆、墙面漆，纺织品（布艺沙发、窗帘）等。随着时间的推移，这些产品都会慢慢地析出甲醛，不过相比起纺织品，地板家具和油漆的甲醛超标问题可能更加明显一些。

作为气态的甲醛是无色的，低浓度下基本不会被察觉，但对人体尤其是粘膜有刺激性，会感到不舒服。高浓度的话会对人的口腔和鼻腔造成强烈的刺激作用。

空气中的甲醛浓度超过0.1ppm（大概是0.134mg/m³，而国家允许的安全标准是0.08mg/m³）时，甲醛会刺激眼睛和粘膜，导致眼睛水汪汪。在此浓度下吸入的甲醛可能会引起头痛，喉咙发热，呼吸困难，并可能引发或加重哮喘症状。长时间接触甲醛，还可能影响人的生育能力以及致癌。所以谈及甲醛，大家非常恐惧的，因为室内甲醛污染对人的危害还是很大的。

这里插一句题外话，甲醛虽然比较恐怖，但是室内空气污染的源头却不仅仅是甲醛，平时大家能闻到的异味通常都不是甲醛，如今大家一闻到异味就说是甲醛，从概念上是错误的。甲醛之所以认知度比其他有害物质高，还是在于它在家具当中长期释放的特点，比较难根除。

哪些除甲醛方法是真的靠谱？

甲醛的析出速率和温度是息息相关的，温度越高，甲醛分解析出的速度也会越高。而且这些材料中的甲醛成分往往需要好几年时间才能分解殆尽，因此除甲醛也是一场持久战，看到这里，其实大家就能基本分辨好些不靠谱的除甲醛方法了。

0、有钱任性法（最有效）

虽然有点抖机灵，但甲醛用钱确实可以解决，不是请专业的公司除甲醛，而是从源头扼杀它。

如果资金条件允许，使用环保材料，减少污染源。实木家具比起复合板，用胶水等空气污染源的量要小很多，既美观，又能防止各种有机化合物污染。但这些实木家具售价毕竟比较贵，确实不是人人都能承担得起的。如果非得用板材家具，也建议选合规靠谱的家具，把甲醛封死在板材内部。

1、通风法（有效，效率高）

加强通风绝对是最行之有效的除甲醛方法。之前咨询专业实验室时，他们就讲了一个案例，一业主在新装房屋里放置了10台工业风扇，打开所有门窗对吹，极大地促进了空气流通，确实有效地稀释了室内的甲醛量。由于甲醛释放周期很长，根本没有除甲醛的绝招，因此入住后坚持勤开窗换气，保持室内空气的流通，就可以保证室内的甲醛不超标。

通风法：有效。

在室内甲醛浓度较高时是最有效的，对于新装房屋来说效果也是最明显的。

2、活性炭吸附（有效，效率较低）

活性炭吸附甲醛也是一种行之有效的方式。活性炭的内部结构成为了吸附甲醛的有效材料。但活性炭并不能主动“吸”甲醛，而是当含有甲醛的空气通过活性炭中的微细孔径时，甲醛分子被截留下来，所以空气净化器或是新风系统的除甲醛大部分使用的是活性炭。但是市面单独一包出售的活性炭，直接放置污染环境其实用处并不大。

这里也教大家一个土方法：把活性炭包固定在风扇背部，然后打开门窗、开启风扇，同样可以达到吸附室内甲醛的效果，成本比空气净化器低点。当然比较丑，而且效果不稳定。

静置（放在抽屉、桌面等）的活性炭：无效。

配合空气净化器、新风系统的活性炭：有效。

市面上大部分家用空气净化器和新风系统都配有活性炭滤网，在室内甲醛浓度低的情况下还是比较有用的。

3、专门的除甲醛产品（作用有限）

市面上有专门的除甲醛产品卖，比如各种除醛颗粒、试剂等，这些产品用在析出甲醛的源头上（比如喷洒在家具上）有一定的效果，但前面我们也说了，除甲醛是一场持久战，等它们的效力过后，甲醛又会如常析出，所以坚持长时间使用成本就比较高，而且操作很麻烦。

这里特别说一下光触媒，作为比较新潮的概念，这种利用纳米级的二氧化钛在光照下可以催化氧化分解一些有机污染物的技术确实是非常理想的治理污染的法子。

不过，纳米二氧化钛在5-10μm催化效率较高，而目前国产的纳米二氧化钛粒径大多在10-50μm，催化效率并不理想。而且5-10μm的纳米二氧化钛价格非常高，对比我们能够买到的产品的价格，其效果可想而知了。

专门的除甲醛产品：有效，但需要持之以恒，可操作性不强。

4、气味除臭法（无效）

这类方法主要指各种空气清新剂、柚子皮、柠檬、醋等（传说中）能够除味的东西，这些方法要不就是用更强烈的气味掩盖甲醛味，又或者像静置的活性炭一样，没有空气主动通过，只能对它所在地方的甲醛有着有限的去除作用，基本属于自己骗自己的事情。

这里我们列举的方法不多，但如果有其他类似的方法，不由分说一律都是无效的。

空气清新剂等掩盖气味的方法：无效。

5、植物除甲醛法（无效）

比起上面那些看似还有点道理的柚子皮吸附法，植物除甲醛就完全是玄学中的玄学了。像芦荟、绿萝等植物确实可以去除小部分甲醛，但同样是生物的它们对一定浓度的甲醛也很敏感，浓度高的环境下它们自己就受不了了，更别提帮你除甲醛。

而在低浓度环境下，或许得全屋放满这些绿植才能有效吸附甲醛，加上甲醛的挥发周期很长，基本等同于搬去植物园住了，完全不靠谱。

植物除甲醛法：无效。

总结：除甲醛通风为主，专业设备为辅

总的来说，如果无法从源头扼杀，那室内除甲醛，最简单便宜又暴力的方法莫过于通风，新屋持续通风（3个月到半年）可以快速把甲醛降到一个合理的水平，之后生活中也注意保持室内空气流通就好了，家里的甲醛基本不会超标。

如果室外空气比较差，不便于开窗开门通风的话，那就建议购买一台空气净化器，净化空气的同时把室内甲醛浓度控制到一个合理的水平下。当然，最好的还是少买一些会成为污染源的家具。