16GB用户请拿好！这些偶尔才用一次的App，用小程序就够了

作为一个可爱的「男孩子」，知晓君人生最过不去的一个坑，可能就是买了个16GB的手机。

每次拿起手机，准备美美地来张自拍，笑容和角度都已经摆好，突然一个「储存空间不足」的提示框弹了出来，那一刻，知晓君真的很想把16GB的手机摔到地上。

直到腾讯爸爸的「微信小程序」横空出世，知晓君才感觉他和他16GB容量的手机活了过来。

作为一个16 GB用户，知晓君觉得必须把自己常用的小程序分享给大家。这些小程序，能让你再也不会出现「有它，内存不足；没它，生活不便」的用户体验。那些偶尔才会用到的App，不妨就用小程序来替代吧！

微信辟谣助手

终于等到这个能拯救爸妈的「毒鸡汤」的小程序了，再也不用担心爸妈被各种虚假的谣言迷惑。

「微信辟谣助手」小程序是腾讯出品的良心小程序，可以搜索识别谣言，接受辟谣提醒，查看接触过的谣言及辟谣信息。打开「微信辟谣助手」小程序，「输入」爸妈分享的「毒鸡汤」文章关键字，一键鉴定真假。

大众点评

「大众点评」是一款能解决知晓君人生三大难题：「早上、中午、晚上吃什么？」的良心小程序。

每次到了聚会选地方吃饭的时间，知晓君都会用到「大众点评」这款小程序，一键打开，主页默认显示「附近」的餐馆。

输入「餐馆、地点以及优惠信息」坐下来，看看大众评选出来的「推荐菜」，按着排名点，绝对不踩雷，轻轻松松就能把餐馆的美食收获口中。饭局实用性，给「大众点评」五颗星。

下厨房+

看着被外卖养胖的小肚腩，知晓君偶尔还是会良心发现，自己动手下厨。无奈天生是个菜鸟，除了「番茄炒蛋」这道国民菜肴勉强能出得了厨房，其他的菜根本不能驾驭。

但自从「下厨房+」这个小程序进入了知晓君的生活后，招牌菜单居然真的丰富了起来！

而这个小程序的使用方法也很简单，打开「下厨房+」小程序，输入你想吃的美食，精确的「用料」清单，搭配详细的图文「步骤」，轻轻松松就能炒出厨神的手艺。

彩云天气+

生活在天气变化多样的广州，知晓君已经习惯了每天出门前打开「彩云天气+」小程序，查看天气状况再出门上班，省时又省心！

「彩云天气+」可以精确「未来两小时」和「未来一周」的天气状况。不仅如此，「感冒」是否易发、如何「穿衣」、「紫外线」强度、是否适合「洗车」，都贴心显示在页面，简直是贴心的不要不要的。

快递100小助手

这位16 GB用户，你的快递，以后再也不用去每个快递公司的官网查了。

打开微信的「小程序」页面，搜索「快递100小助手」小程序，输入你要查找的「快递单号」，可以随时跟踪你的快递物流动态。

你还可在主页下方点击「寄快递」，选择你想要寄出的快递公司，快递轻松寄。

传图识字

「传图识字」提供免费、便捷、精准的文字识别服务，将图片转化为可编辑的文字，为用户日常输入助力工作时不能及时做的笔记。

只需要轻松拍下来，就能转化为可以编辑的文字，省去了对着图片记笔记的打字时间，大大的提高了工作效率。打开「传图识字」小程序，点击「拍照/选图」，选择你想要的文字信息，点击右下角「√」，即可复制成功。

车来了

精准的实时公交「车来了精准的实时公交」是一款特别方便、精确的实时公交查询小程序。有了它，再也不用在公交站傻傻的张望公车有没到站。

打开「车来了精准的实时公交」小程序，选择你所在的城市，顶部「搜索公交线路、车站」简单2步，轻松掌握你的公车位置及到站时间。

网易有道词典

「有道词典」App是非常受欢迎的免费全能翻译工具，同时也是16 GB用户的痛。它100 MB+的大小，让16 GB用户望而却步。

现在不用担心了，「网易有道词典」小程序已在微信小程序上线，零内存让你拥有这款支持中英日韩法德葡俄等多种语种翻译的小程序。搜索打开「网易有道词典」小程序，在「搜索框」输入要翻译的文本和语言即可获取翻译。

MoSplash

「MoSplash」是一款无版权、高质量的图库。打开「MoSplash」小程序主页，各种美美的高清图片映入你的眼帘，还能通过主页下方「搜索」找到你想要的高清美图。

有了「MoSplash」小程序，再也不担心发朋友圈没有美图了！

真心话大冒险题库

「真心话大冒险题库」小程序，是一款休闲娱乐的趣桌游，内有近千道题库。有了它，再也不担心真心话大冒险没有题目玩了。

打开「真心话大冒险题库」小程序主页，系统会随机分配「真心话」和「大冒险」题目；如果对题目不满意，还能从「精选分类」中选择喜欢的合集题目。

这么多贴心又实用的小程序，一定有几款是让你心动的吧，快快打开微信「小程序」，收藏备用吧！16G也能玩转各种App！