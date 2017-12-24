讨论：今年会是实体游戏门店最后一个圣诞节吗？

译自gamesradar，原作者Lewis Packwood

曾经是商业大街主力的唱片零售商们，在短短数年内就被数字化横扫了，它们还没来得及对消费者习惯的改变作出反应，下载就取代了CD零售，许多因为唱片销售而出名的城区也都随之消失了。

而现在，战火已经烧到电子游戏了。实体游戏门店已经和线上零售斗争了几年时间，看起来，数字下载也会像过去消灭唱片零售一样击败游戏门店。过去十年已经看到了多家门店关闭，下一个十年会不会把游戏店消灭？谁可以阻止这一切？

音乐产业的教训

商业街的音乐店是第一批受数字下载和在线商店影响的零售商。国际唱片业联合会估计，整个音乐产业在过去2001到2016的15年里收入下跌了近40%，并且自2003年起每年的实体销售都在下降。

部分原因是电子游戏的文件体积普遍比音乐大得多，因而游戏受到数字下载影响的时间要长一些。但无可否认的是，数字下载正慢慢取代实体销售的地位。媒体MCV早前发布自2011年起盒装软件和数字销售的官方数据，显示英国的实体游戏销量正逐步下滑。

2011-2016年英国实体与数字软件销量对比，蓝线-实体，绿线-数字

似乎自从2008年盒装软件的销售高峰之后，实体游戏销量就一直下降，尽管人们实际花在这上面的钱更多了（英国游戏市场2016年总值43.3亿英镑），游戏店正为变得越来越小的实体游戏蛋糕挣扎。

IHS Markit（前身为美国调查公司和英国金融信息公司）的游戏研究和分析总监皮尔斯认为数字化的转变将持续下去，“在2016年里，英国消费者在数字层面的花费占了整个市场份额的76%，预计在2017年会增长到79%，并且在之后数年都会保持这个趋势。主机，传统实体游戏的最后堡垒，也已经开始在完整游戏下载这个数字化节点起步，数字销售占到了30-40%。加上3A大作的减少与发行商对数字服务的重视，数字化正加速走向主体地位。”

实际上，数字化的趋势正在加快。GamesIndustry最近的一份报告显示，在2017年，一些主机游戏的数字销售占到了总销量的45%；动视也宣布，《命运2》在主机的数字销售占到了总的50%。

这对线下零售商而言可不是好消息。英国游戏连锁GAME，商业大街仅存的少数游戏连锁商店之一，自2014年以GAME Digital挂牌上市以来，其股价轨迹一直是下降的。

游戏连锁GAME历史股价

金融分析师保罗萨默斯认为GAME并没有什么前景，“如果你在找行尸走肉的零售商，GAME就是了。”

独立零售商的末日

随着数字化和线上销售的增长，GAME可能面临艰难的道路，而对于那些个人游戏商店，前途就更是惨淡了。我问了一些自营游戏店老板他们受到数字化崛起的影响如何，他们回答的语气都是带着狗带的感觉。

一名游戏店店主表示，“早些天我对比了去年10月到今年10月的数据，发现在每一块业务的顾客数量和销量都下降了50%。全新游戏的销售削减了一半，二手交易下降了三分之二。我已经在我的盈亏平衡点持续了很长一段时间。现金流的缺乏使得无法投入资金到新游戏或者补货。”

一些个体游戏店试图出售数字兑换码或者诸如FIFA Ultimate Team此类物品抵御实体销售下滑。但像这样的兑换码的利润是非常低的。Games Exchange（上图店）的贾森·哈特对此特别坦诚，“我从一开始就没打算做数字化，以后也不会做。这种侮辱性的利润让我想吐，除非利润至少比现在高出三到四倍，否则我还没进入市场就先跳楼了。我想我在火车站做鬼脸赚的钱比这还多。”

另一家游戏店的斯图尔特·本森也认为数字兑换码无利可图，“在实体店里做数字化利润是不存在的，而且也维持不了店铺生存。”

而且，要使消费者在实体店待上一段时间也是很难的。

“我在亚马逊卖游戏，他们今年增加了收费。如果我以低于RRP（建议零售价）的价格出售新游戏，我就会亏本，现在每天的交易量还不到我2007年的10%，而且收益也不到我盈亏平衡点的10%。圣诞节之后我要重新思考我的出路了。”一位卖家说道。

事实上，我所接触的人普遍认为，对于许多个体游戏店来说，今年可能是他们店的最后一个圣诞节。

多元化还是死亡？

IHS Markit的皮尔斯赞同独立零售商的观点，即数字兑换码不是实体店的未来。“显然，试图建立预付费的数字内容服务并不能补救实体和二手游戏销售的损失。这迫使线下实体店向相邻类别产品进行多样化营销。”因此，在GAME这些连锁店的走廊你不难注意到一些扩展商品，独立零售商也在尝试相同的策略。“我们都向不同领域延伸，像周边、玩具和棋牌游戏之类。”

关键在于玩具之类的商品通常它们的利润比新发售盒装游戏还要高。一名游戏商表示，他正试图推销玩具谋求更多利润，他甚至想出售二手乐高。越来越多商家认同需要向多元化发展，倾销更多的东西以增加营业额。

但并不是所有人都认为与游戏无关的商品是出路。“我们已经搬走了玩具，乐高和其他玩意。”一名商家说道，“我们曾经尝试卖不同东西，但如果和游戏不沾边的话……”

“大家来我的店只是因为一样东西——游戏，而那些商品偏离了这个核心。”

让玩家走进实体店

GAME这些商店面临的问题是，如何吸引人们走进他们的店铺看到他们的努力。显然，在与网络销售的竞争中，线下门店需要一些线上对手做不到的东西：通过良好的服务与客户面对面接触，或者举办一些人们愿意参与的活动等。

GAME的“游戏竞技场”

“游戏竞技场”，GAME运营已久的项目，公司希望玩家可以抛开互联网，面对面竞争，我问了GAME公司如何计划适应不断变化的市场，发言人提供了以下声明：

“市场正在改变，我们也在改变。我们正将我们的多渠道零售、现场游戏对战和数字服务相结合，为玩家提供购买、发现、社交和实体与虚拟的游戏体验。我们大多数人都是游戏玩家，与客户的这种关联正是我们与众不同所在。在不到一年的时间里我们开设了18个‘游戏竞技场’，吸引新的客户走进商店，并提供了PC、Xbox和PS4等多个平台的最新游戏测试版的试玩。对于我们来说，零售的未来就是服务于游戏的生活方式，包括从游戏到服装到现场活动。”

独立零售商也在试图重新定义他们的商店。“我刚刚搬到了一个单位，在那里我可以做游戏相关的休息区提供饮料和零食，以此吸引一些高收入玩家，顺便从那些整天在店里聊游戏却不掏一分钱的数字下载者那赚点钱。”

但是，除了活动（和饮料）之外，分析师认为，能够真正区分线下游戏商店的一个因素是他们能够提供有价值的建议。

“游戏商店在教育消费者硬件和选购产品方面仍扮演着重要角色，所以专注于硬件设备似乎是一个明智的防御策略。”

“商业街的游戏店为了生存，公司和员工都需要展现一定水平的专业知识，这将使客户愿意支付更高的价格。”

未来

多元化、游戏活动和专家建议能否阻止游戏商店倒闭？回望音乐行业，似乎还存在一丝希望。近年来CD销量的下滑大幅放缓，2016年里英国的实体唱片销量仅下降了2%，与过去几年双位数的下降幅度相去甚远。

现在的情况是，那些从CD转向下载或流媒体的用户群已经形成，而另一些消费者是总想买点实物商品的——行业来到了一个相对平稳的状态。

而且，2016年英国的CD、DVD和蓝光零售商数量创下了历史新高。事实上，自2009年以来，商店的数量已经翻了一番。这背后主要是由于像超市和服装店这些非娱乐专卖店开始提供越来越多的娱乐产品，而这些产品的销售主要来自冲动消费。娱乐零售商协会首席执行官贝利说道：“一直以来人们都认为数字化会将传统娱乐商店逼向末路，但这些数据表明了传统零售仍然占有一席之地。当中冲动消费和礼物消费为主要因素，毕竟，数字下载和流媒体没有礼物包装。”

贝利还注意到，一些个体唱片商店开始专卖特定一种音乐流派像乡村音乐或摇滚乐的唱片。那么，个人游戏店可以复制这种模式吗？例如，专门研究JRPG（日式角色扮演游戏）的游戏店？加上近年来，玩家对于复古游戏的兴趣有所提升，一些独立零售商正考虑专注于老式游戏。“我们把希望寄托在复古之上。”一名游戏店店主说道。

如同CD销售，实体游戏销量很有可能也会达到高峰。因为，数字化的大潮已经将一些坚持实体游戏的顾客筛选出来。很多人还是会在圣诞节或生日等节日送实体游戏作为礼物。而且，出售游戏的商店数量也在上升，像Primark（服装零售连锁）这些非专卖零售也开始堆叠电子游戏以激发顾客消费冲动。

不过，在抵达这个高峰之前我们还有很长的路要走，至少，实体游戏销量要先停止下滑。目前，连锁店GAME的股价似乎已经企稳，在今年7月触底19.25便士每股后，公司股价已经反弹至40便士左右。

但，许多独立零售商已经摇摇欲坠了

“很遗憾，它们会比你想象的更早结束。Game Over了……”