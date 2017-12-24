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威马汽车获得新一轮融资：腾讯集团、五矿资本等参投

2017-12-24 20:36:28来源：凤凰科技作者：二维马责编：马卡评论：

威马汽车宣布和诚通基金已达成全面战略合作协议，同时开启与五矿集团在战略与资本层面的合作。继完成百度资本领投，百度集团等机构跟投的一轮融资后，威马汽车再次获得了中国国有企业结构调整基金、五矿资本（香港）、腾讯集团、红杉资本中国基金的新一轮投资。

此前有消息称，该轮融资中腾讯将领投2亿元人民币，知名VC机构红杉资本将跟投，红杉资本的投资额约在数千万元。但威马汽车并未确认该金额。

“由诚通基金管理的中国国有企业结构调整基金是中国最大的基金，五矿集团是世界五百强企业。在它们的支持下，威马汽车为普通人提供美好出行服务，为普通人造‘用得起，用得爽’的新能源智能汽车的战略将全面提速。”威马汽车创始人沈晖表示。威马汽车致力于围绕量产化的“更聪明的电动车”，从“AI+硬件+软件+服务”四个方面，打造智慧出行生态布局。与诚通基金、五矿集团形成资本层面的合作，将助力威马更好、更快速地布局上下游价值链资源，快速形成围绕量产产品的垂直化出行服务生态。

此外，据沈晖介绍：“腾讯集团的进入，将会在‘连接’与‘内容’等腾讯的优势领域，为威马引入更广泛资源，深度扩展产品的智能化体验。”

威马汽车的首款量产车产品EX5是一款纯电动智能化SUV车型，起步价格位于20万元区间，具备丰富的智能交互功能。位于浙江温州的智能制造工厂将于2018年一季度开始小批量量产下线，目标2018年下半年，将产品大批量交付给国内用户。

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关键词：威马SUV电动汽车

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