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日媒展开2017年最受欢迎动画角色投票：有你喜欢的吗？

2017-12-24 22:19:18来源：游民星空作者：室见立华责编：马卡评论：

2017年的新番动画渐渐进入尾声，那么今年里哪些作品的哪些角色最受好评呢？最近，日本Charapedia网站以此为话题开展投票，最终的结果是……

《埃罗芒阿老师》和泉纱雾

根据Charapedia网站页面显示，“最有魅力的2017年动画角色TOP20”投票时间为12月7日至12月20日，共计一万人参与本次活动。性别方面，男性投票者占比44.1%，女性投票者占比55.9%；年龄方面，30岁以下投票者占比64%，30岁以上的比例则为36%。

《兽娘动物园》薮猫

排名方面，被视作“新番黑马”的《兽娘动物园》主角薮猫以577票位列榜首，可见《兽娘》的影响力和薮猫这一角色塑造之成功。在这之后，《埃罗芒阿老师》的和泉纱雾、《魔法使的新娘》的羽鸟智世、《刀剑神域：序列之争》的结城明日奈（亚丝娜）和《银魂》的坂田银时分别位列第2名至第5名。

《魔法使的新娘》羽鸟智世与艾利亚斯

同样作为《兽娘动物园》的主人公，小鞄以409票排在第6位。此外由于女性投票者数量比例较多，因此《活击/刀剑乱舞》的和泉守兼定、《鬼灯的冷彻》的鬼灯、《我的英雄学院》轰焦冻等男性角色得票数量同样可观，10月开播的《调教咖啡厅》女主角樱之宫莓香则以344票位列第10。

第11名至第20名角色及登场作品：

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关键词：动漫

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