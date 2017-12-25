IT之家&一加5T青岛线下体验会回顾：一起搞机交友！

继今年6月份的一加5线下活动之后，冬至的第二天，12月23日，一加手机5T线下体验会再次来到青岛，本次活动由IT之家承办。时间已经进入12月的尾声，青岛的天气愈发寒冷，但依然抵挡不住这几十名加友和家友粉丝们的热情。

自从一加5T曝光到发布上市以来，其强悍的性能就是大家关注的焦点。据了解，一加5T首先于海外市场发布并销售，首销时仅6.5小时就超上代产品一加5首销日全天的销量成绩，并且获得了海外媒体的一致好评。

不光是海外用户，国内消费者也对一加5T这款手机有近乎疯狂的热情，充满科技未来感的全面屏、0.4秒的急速面部识别解锁、高清双摄····等等特性，这些不将就的配置都成了小伙伴们最为关注的地方。

本次线下体验会活动，IT之家为小伙伴们精心准备了几十台一加5T旗舰手机，IT之家众小编和小伙伴们在这个特殊的冬日里，一起搞机交友，谈笑风生。

下面，就请大家跟随这篇文章，一起来回顾下一加手机5T青岛线下体验会吧！

IT之家&一加官方为本次活动准备的手机▼

本次活动奖品一角▼

12月23日下午，IT之家和一加联合举办的一加手机5T旗舰手机线下体验会在青岛X-RAY COFFEE（星光线咖啡）举行。本次活动IT之家邀请了几十名加友粉丝，当然，也是IT之家的资深老用户。

除了手机以外，IT之家还准备了海量精美礼品和甜品美食。

活动开始之前，之家和一加的读者粉丝朋友就提早来到了现场等候。

现场每一位小伙伴都将获得一件一加定制卫衣▲

猜猜这位老哥看到了啥？？▲

小伙伴们排队签到领取手机▲

下午2点，活动正式开始，本次活动由IT之家小编@小侃主持，小侃为大家介绍了一加5T的机型亮点，包括后置双摄、全面屏和顶级配置等方面。

产品介绍完之后，活动进入用户真机体验环节，小伙伴们拿起手里的一加5T手机，脱离网络云体验，亲身感受拍照、游戏性能、面部解锁等方面的带来的极速快感。

加油们已经拿到了一加5T体验机，迫不及待地和同座的小伙伴们彼此交流，相谈甚欢。

窗外很冷，窗内很暖。

在面对互联网手机品牌的时候，我们多是通过参数、外观以及媒体测评来分辨手机好坏。但其实当你真正去感受一款真机的时候，可能会带给你完全不一样的感受，甚至能帮你做出更正确的购机选择。

活动进入拍照环节，小伙伴们利用手里的一加5T手机现场拍照，不管你拍什么，只要你拍的好看，获得大家的认可，便可获得终极大奖——一加5T半价码。

作为一款顶级配置的手机，在相机参数方面，一加5T同样也是处于第一阶梯位置，一加5T后置1600万（索尼IMX398）+2000万（索尼IMX376K）双摄镜头，两颗摄像头均采用了f/1.7 的超大光圈，强大的硬件基础给予了5T强悍的拍照性能，现场体验的小伙伴均对其伸出了大拇指点赞。

现场有供职于摄影网站的老鸟，其夸张的表示，一加5T拍摄的照片甚至可以和单反相机相媲美，而一加5T自带的美颜功能更是让妹子称赞不已。

现场的拍照比赛环节，小伙伴们正在用一加5T聚精会神地打造自己的摄影作品，怎么样才能拍出惊艳的照片呢？

拍完照之后，活动进入一下个环节——王者荣耀5V5对战。

现场小伙伴兵分两队，最终获胜的队伍将获得IT之家准备的礼品——IT之家定制水杯（听说这水杯老大刺客也在用），MVP还将额外获得IT之家定制笔记本一份。

输了呢？同样也有大礼！崂山特产白花蛇草水一杯！并且要现场喝掉，不够可以续杯。

小伙伴们王者荣耀激情对战中▲

获胜队伍▼

我们的口号是：就算失败，也要摆出胜利的姿态！▼

游戏对战结束之后，活动进入最后一个问答环节。

这里小编为大家准备了几十道难度不等、关于IT之家和一加手机的问题。同样，答对的同学将获得一加电脑包一份。

问题有简单的也有困难的，比如：

IT之家历史上最有名的女编辑笔名是？ IT之家历史上著名的水印大神是谁？

再比如：

2014年9月18日，一加手机针对用户推出手机服务保障产品叫什么？ 2017年IT之家评论数量最多的一篇文章是？

答不上来怎么办？喝呗~

问答环节获奖小伙伴▼

下面再来欣赏一下这些美图~

“时间是让人猝不及防的东西”，眨眼的功夫，下午的活动就要告一段落了，一加5T手机让我们相聚在此，度过了一个愉快的下午。相信这里还有很多想参加活动却因为种种原因未能到来的朋友们，不要紧，IT之家未来也会有很多这样的线下搞机机会。

时光不老，IT之家常在，期待我们下一次的再聚哦~

合影留念！