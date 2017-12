当地时间12月24日,《连线》网站发布了一篇名为《伊隆·马斯克的圣诞信(Elon Musk’s Christmas Letter)》文章。

地球人以这个星球围绕太阳公转一周的时间为一年,但我和时间的关系却不一样,不只因为我是火星人。(开玩笑啦。也许吧。你懂的,别担心啦。)即使是我,也无法否认事情的确在前进发展。我生活中有那么多事情,现在也许是一个和大家分享我家庭的最新发展的好时候。

“马斯克”在信件开头说道。接下来,文章以马斯克的角度总结了SpaceX、特斯拉、OpenAI、Neuralink和The Boring Company的发展并对未来进行展望,而且还将所有公司都比喻为自己的“孩子”。

《连线》在发布后,不少外媒都对文章进行了“正经的转载”。但他们没有留意到的是,《连线》在该文章标签上可是标明了这是一篇“Satire(讽刺文学)”。

在头图下,《连线》也浮夸地写上了一句“这是一个绝对真实、不是瞎掰的节日信息(An absolutely real and totally not made up holiday message.)”。

在“Satire”标签下,还有不少类似的文章,譬如一篇名为《恭喜你当上了新的Uber CEO》,就是以Uber HR角度描写的“欢迎信”,基本上总结公司内的各种“锅”。

所以说,如果马斯克看了这篇文章,将有什么反应真不好说。

但他可能也不会看到,毕竟,他在今年12月14日就已经发推特说“我已经不关注《连线》了。”因为他认为《连线》的一篇报道具有误导性,并暗示他曾就该事件接受他们采访,当《连线》只断章取义地摘取了他的一次演讲内容。