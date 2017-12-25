阿里巴巴：像治理雾霾一样治理网络雾霾

IT之家12月25日消息 12月25日下午消息，阿里巴巴官方微博发布文章《像治理雾霾一样治理网络雾霾》。

阿里巴巴方面在文章中写到，中国网民人数世界第一，中国网络“水军”人数也排得上世界第一；中国互联网的创新能力、技术能力有目共睹，中国互联网发展堪称世界奇迹，但是中国网络“水军”的战斗力、破坏力也是堪称世界奇迹。

最近短短几年间，网络“水军”异军突起，策划、传播、创造出许多不可思议的“事件”，左右很多人对事情真相的看法，控制舆论的走向……可以毫不夸张的说，今天很多的“热门话题”中，围观群众都是被设计、被策划、被关注的。

这是一支规模巨大、组织严密、高度专业化和协同化的网络大军，在有些大企业源源不断的人力，财力和技术支持下，能够国际国内“联动合作”，还能够形成造谣、传谣、评论一条龙产业链，需要的时候，还可以创造推出“大V”型专家学者，披着自媒体的外衣，发布貌似公正的“权威观点”……

网络黑势力和黑产业不仅边缘化了真正健康的媒体声音，更边缘化了客观公正的价值体系。在我国处于社会转型期的关键时期，利用社会问题、放大社会矛盾，以虚假信息、过激言论、恶意炒作夺人眼球、混淆是非、煽动社群对立与阶层对立，使网络成为“谣言集散地与放大器”，严重消耗社会互信。在今天，网络谣言已不仅是针对一家企业、毁掉一个行业的问题，更日益成为误导社会公众、危害公共安全、引发社会动荡的源头。

以下为阿里巴巴微博文章全文：

像治理雾霾一样治理网络雾霾

中国网民人数世界第一，中国网络“水军”人数也排得上世界第一；中国互联网的创新能力、技术能力有目共睹，中国互联网发展堪称世界奇迹，但是中国网络“水军”的战斗力、破坏力也是堪称世界奇迹。

最近短短几年间，网络“水军”异军突起，策划、传播、创造出许多不可思议的“事件”，左右很多人对事情真相的看法，控制舆论的走向……可以毫不夸张的说，今天很多的“热门话题”中，围观群众都是被设计、被策划、被关注的。

这是一支规模巨大、组织严密、高度专业化和协同化的网络大军，在有些大企业源源不断的人力，财力和技术支持下，能够国际国内“联动合作”，还能够形成造谣、传谣、评论一条龙产业链，需要的时候，还可以创造推出“大V”型专家学者，披着自媒体的外衣，发布貌似公正的“权威观点”……

网络黑势力和黑产业不仅边缘化了真正健康的媒体声音，更边缘化了客观公正的价值体系。在我国处于社会转型期的关键时期，利用社会问题、放大社会矛盾，以虚假信息、过激言论、恶意炒作夺人眼球、混淆是非、煽动社群对立与阶层对立，使网络成为“谣言集散地与放大器”，严重消耗社会互信。在今天，网络谣言已不仅是针对一家企业、毁掉一个行业的问题，更日益成为误导社会公众、危害公共安全、引发社会动荡的源头。

今天，互联网已经成为全球最大的开放性大学，年轻人呼吸于此，我们的孩子甚至就生长于此，我们自己也都依网为生，在网络上，我们已经真正成为一个命运共同体，我们应该象治理空气污染一样治理网络的雾霾。

今天，新时代的中国互联网发展进入一个新阶段，实施国家大数据战略，发展数字中国，建设网络强国，中国已经俱备与发达国家一争高下的先机。互联网是我们国家千载难逢的一次发展机遇，我们应该象保护水源地一样保护互联网的正气，保护中国互联网发展的大好势头，不能让网络上的黑势力扭曲社会价值体系，侵蚀公平正义，将互联网发展引入歧途。

感谢相关政府部门和司法部门正在展开的调查。今天，我们将继续共同努力，坚决打击摧毁网络黑势力、黑产业、严惩黑资金，还网络以清新之风。不要让网络成为社会雾霾之地，不能让媒体正义被“网络病夫”们扼杀，不能让我们自己和我们的孩子们被网络黑暗势力而左右！今天行动，我们还来得及！