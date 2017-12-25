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瞄准印度市场，阿里云将于明年3月底建成首个数据中心

2017-12-25 18:45:59来源：TechWeb作者：诚实可靠小郎君责编：棱角/实习评论：

12月25日消息，Gartner公司的分析师曾预测，印度2017年在云计算方面的支出约为6.77亿美金，而到2021年，云计算和存储即服务将翻3倍，印度已然成为了亚洲增速最快的市场之一。

当然增长的背后离不开智能机的普及以及数字化转型的推动，尤其是几大手机厂商不断对印度市场的拓展，人口红利的大国印度很有可能成为第二大手机市场，这也为数字化奠定了基础。

今年6月份时阿里就表明已正式进入印度市场，近日获悉这个印度的数据中心（孟买），将于明年3月底建成，另一座将建在雅加达。

￼此前，阿里在印度主要是通过与两大通信巨头TATA Communication与RelianceComunication基于新加坡的节点进行合作，实现软硬件互通客户共享。当印度数据中心开放后，阿里云能够更好的提供公有云服务。

虽然印度增速很快，不过当地对于云计算的认知度并不高，一些依赖于云端的业务，国内已经发展的如火如荼，而在印度还仅是苗头，市场还需培养。

但好在除阿里之外，国内也有不少厂商将目光放在了这一市场，如摩拜、小米等国内名企，随着这些企业不断进军印度，也将会为云计算打开更广阔的市场。而对于阿里云而言，除了当地企业之外，这些走出国门的企业亦是目标之一。

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关键词：数踞中心阿里云计算

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