《X战警:新变种人》的官方Twitter账号刚刚公布了关于电影中“月星”这一角色的简短预告。她更多地被称为Mirage,是美国本土的变种人,有能力将敌人困在她制造的精神幻象之中(视频过短,以gif图代替)。

在这短短几秒的预告中,我们可以看到月星待在类似精神病院的房间中,周围的墙壁上浮现出“年轻人都病了,无药可救(The youth are sick and there is no cure)”的字样。

《X战警:新变种人》将和以往的《X战警》系列不同,这部电影更像是一部恐怖片。影片讲述了五位刚刚开始发现自己超能力的年轻人因不能控制自己的力量,被关押在一所秘密机构中。他们需要联合起来逃离这里,并努力洗刷过去的罪恶,完成自我拯救的故事。

本片由乔什·伯恩担任导演,安雅·泰勒-乔伊饰演秘客,麦茜·威廉姆斯饰演狼毒,查理·希顿饰演加农炮,亨利·扎格饰演太阳黑子、Blu Hunt饰演月星。艾莉丝布拉加饰演塞西利亚·雷耶斯医生。

该片将于2018年4月13日北美上映,敬请期待。