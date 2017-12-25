北京证监局责令贾跃亭12月31日前回国履责

IT之家12月25日消息 北京证监局25日发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

北京证监局关于责令贾跃亭回国履责的通告

贾跃亭：

近期，上市公司乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）及乐视系相关公司经营困难，你作为乐视网实际控制人及前任董事长，在公司急需资金时未履行对上市公司提供无息借款承诺，我局已对你违反承诺的行为出具《关于对贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》（北京证监局行政监管措施〔2017〕149号），截至目前你仍未履行承诺且未向我局报送整改报告。

我局已于2017年9月13日向你下发了《关于对贾跃亭的监管关注函》（京证监发〔2017〕256号），明确要求你在见文后立即回国，稳妥处置公司面临的各种风险，此后也通过上市公司多次向你转达了回国履责的要求，但至今未见你采取相关行动。你以投资汽车业务及融资为由滞留境外，你控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益及广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

为保护上市公司及投资者合法权益，我局现责令你于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

特此通告。

中国证监会北京监管局

2017年12月25日

来源：北京证监局网站