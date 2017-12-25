百度资本CEO李昕晢离职闹乌龙：或为HR发错邮件

12月25日晚间消息，业内传出百度资本CEO、原百度CFO李昕晢（Jennifer Li）将离开百度的消息。百度官方未予置评，百度内部人员告诉新浪科技，该消息为假消息，李昕晢仅是在12月31日之前全部交接CFO工作，专注百度资本CEO。而某匿名职场社交软件上也有相关消息，根据百度员工的讨论，离职说法系百度HR发错邮件，而百度官方对“发错邮件”说法仍未置评。

今年9月，百度宣布，余正钧加盟百度出任集团公司首席财务官(CFO)，全面领导百度财务体系的构建、发展和运营。余正钧将直接向百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏汇报。而此次，百度员工称，李昕晢将不担任百度公司职务，12月31日之前全部将CFO工作交接给余正钧，李昕晢从而全面负责百度资本。根据百度员工在某匿名职场社交软件上的讨论，百度HR误发邮件，表述错误，从而造成“李昕晢从百度资本离职”的误解。

某匿名职场社交软件上的相关讨论

资料显示，李昕晢于2008年3月加入百度，担任百度集团首席财务官，负责全集团的财务运营；2017年4月28日，百度宣布李昕晢将转任百度资本（Baidu Capital）CEO。

在百度期间，李昕晢曾兼管人力资源,市场公关、政府关系，采购、投资并购、法务、工程建设等部门，并直接管理国际化和HAO123等业务。2010年，李昕晢入选了《福布斯》“亚洲最佳女强人”。2011年，世界烟草及食品巨头菲利普·莫里斯公司提名她担任独立董事。这是进入标准普尔500董事会的唯一中国女性。

百度于2016年9月宣布成立百度风险投资公司（Baidu Ventures，下称百度风投），首期规模为2亿美元，主要投资人工智能、AR、VR等新兴技术的早期项目。同年10月，百度又成立百度资本，基金规模约为200亿人民币，主要投资中后期项目。李彦宏同时担任百度风投和百度资本的董事长，而今年4月，李昕晢担任百度资本CEO，标志着百度资本的核心管理团队组建完毕。

李彦宏当时表示，在百度全面向AI转型的变革时刻，Jennifer出任百度资本CEO，将发挥她所拥有的在汽车、金融、消费品和高科技等领域的丰富经验，以资本和技术为主要手段，推动百度人工智能技术与传统行业应用的快速结合，具有重要的战略意义。但在此前，业内人士均表示百度的战略投资策略“看不懂”且“后知后觉”。