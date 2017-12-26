这都是比特币的错？矿工玩比特币到底害了谁

关于比特币这个词，大家在近两年已经相当熟悉了。作为一种区块链数字货币，比特币的数量和生成速度由P2P算法保证，不受任何中央机构的控制，被很多人誉为“数字黄金”。得益于此，不少人都参与了比特币的热炒、挖掘，一时间比特币无人不知无人不晓，时不时直冲云霄的价格，更是令比特币成为了甚至连街坊大妈都津津乐道的话题。

比特币最近的大涨大落，令它再次成为热议话题

不过，比特币的存在一直备受争议，特别是比特币的发掘——如果你想要获得比特币，就必须参与比特币的P2P哈希运算，贡献的算力占比越高，就能挖到越多的比特币。挖比特币的人被称之为“矿工”，矿工们对比特币投入的热情，丝毫不逊于当年美国西部的掘金者。但是，矿工的所作所为，似乎并非是那么的人畜无害，他们的一些做法，也让比特币遭遇了口诛笔伐。矿工玩比特币到底害了谁？今天，我们不谈比特币的暴涨暴跌和炒作，就一起来谈谈比特币挖矿到底造成过什么负面影响吧。

荼毒显卡玩家

很多人第一次意识到比特币对生活的切实影响，或许就是由于显卡市场的不正常表现。在很长一段时间内，显卡一直是比特币挖矿的得力利器。在几年前，一张AMD HD48X0显卡只需要挖数十日即可回本，此后就能源源不断产生利润。于是，大量矿工都购入了显卡，买了显卡天上就会掉钱，这样的事情谁不喜欢呢？

但问题就随之而来了，由于部分矿工的所作所为，显卡市场遭受了严重扰乱。首当其冲的是二手显卡市场和显卡售后，挖矿对显卡的损伤非常大，投入到挖矿的显卡基本是24小时x7天满负荷不间断工作，这已经超出了显卡的设计冗余，不少长时间挖矿后的显卡都存在隐疾，寿命远远短于正常使用的情况，这样的显卡被称之为矿卡。

显卡是挖矿利器，遭遇了疯抢

当比特币等数字货币行情不好的时候，矿工们会纷纷抛售矿卡，不少人对二手显卡缺乏鉴别能力，被忽悠购入矿卡却发现故障频发，可谓是有苦难言。除此以外，一些矿工还会走售后渠道，把矿卡发回给官方换取新卡，甚至走7天无条件退货这样的福利渠道，试图做无本生意。这令厂商的售后不堪重负，某些厂商甚至为此更改了售后政策。毫无疑问，这大大损害了正常显卡玩家的利益，莫名其妙二手显卡市场多了一批以次充好的货色，售后服务还突然就缩水了，显卡玩家怎能不怨气满满？

另外，矿工大量购入显卡，还影响了显卡的价格，这点相信大家都是有切身体会的。比特币已经越来越难用显卡挖取，但其他数字货币站了出来，让显卡迎来了一波炒高。例如在今年，以太坊等数字货币的热炒，令显卡长时间出现价格高企、无货等情况。一张RX480，用了大半年后出二手的价格竟然能比新卡时更高，如果想要买新卡？对不起，官方渠道通通断货。虽说买卖显卡是正常的市场行为，但一卡难求这样的情况，绝不会是广大显卡玩家喜闻乐见的。

今年挖矿的狂热导致显卡不仅缺货而且价格暴涨

为了保障显卡市场的秩序，NV等厂商不得不专门为矿工们提供不带显示输出、阉割了图形API的矿卡，但这个举措也并没有彻底避免显卡市场被矿工扰乱的情况。只要数字货币继续被热炒，显卡还能挖矿，这样的日子恐怕还会一直持续。

耗费巨额能源

比特币等数字货币需要用到大量算力去争夺发掘，例如前面提到，用显卡挖矿就需要显卡一直满负荷运转，这比玩游戏可耗电多了。散户用自家PC的显卡挖矿还是小头，专业的矿工对能源的耗费，恐怕超乎很多人的想象。

专业矿工往往会设立专门的矿场进行挖矿，这些矿场往往是大型的机房，里面的机器基本上是专为挖矿组建的矿机，矿机当中也不乏堆砌大量高端显卡的类别。这样的矿场，耗电量是非常惊人的，不少矿场直接就建在了电站旁边。根据媒体报道，一个大型矿场每个小时就能耗费数万度电，而根据统计，比特币挖矿2017年耗电量预计为29.05TWh（即万亿瓦(特)时），相当于全球耗电量的0.13%，超过了全球159个国家，包括爱尔兰、尼日利亚等等。

矿场的能耗颇为惊人

投入这么多的电量去挖矿是否值得？不少人认为挖矿并没有产生任何的实际价值，能源等于是被白白耗费掉了。不过，矿工也有自己的一套说法，他们认为挖矿可以解决能源过剩的问题，例如一些水电站发电量是恒定的，用不完就产生了弃电，矿工挖矿反倒是把能源充分利用了起来。但无论如何，挖矿耗费巨额能源这点，始终备受争议。

助长黑客现象

挖矿需要算力，显卡矿机固然能提供大量算力，但买这些东西也是要花真金白银的。一旦在回本之前行情不好，硬件上的花费就得赔掉不少。那有没有更加一本万利的方法？当然有，那就是让别人替你挖矿。

自己挖矿太难？于是走邪路的来了

面对挖矿所需的庞大算力，一部分矿工动起来歪脑筋——只要用恶意代码感染其他人的机器，让其他机器代替你挖矿成为“肉鸡”，N部“肉鸡”被组建成为僵尸网络后，所提供的算力也足够可观了。由于比特币等数字货币近年风行，因此这两年挖矿相关的黑客事件，也如同雨后春笋，频出不穷。

例如，大量网站都被植入了挖矿代码，例如著名的BT下载站海盗湾就被发现暗藏挖矿代码，而根据报道，全球多个Top网站都受到CoinHive挖矿脚本的影响，不少用户上网时帮人挖了矿还浑然不知。对此，不少新版浏览器特地加入挖矿防护，例如Opera 50，会利用类似广告拦截的机制屏蔽掉挖矿脚本。除了网页，软件也没少受挖矿黑客的荼毒，甚至一些官方版的软件都惨遭挖矿代码植入。例如中国电信校园门户网站提供下载的“天翼校园客户端”携带了挖矿的后门病毒，让不少学生朋友的电脑都沦为了挖矿的肉鸡。

甚至连官网软件都被植入挖矿代码

除了PC电脑，手机也没少遭到挖矿代码的袭击。近年出现的不少恶意App，都和挖矿代码有关。例如，前不久爆出的安卓全新病毒全新病毒AndroidOS.Loapi，内建了挖矿模组，在用户毫不知情的情况下用手机运算挖矿代码。虽然单个手机的算力也许很小，但多个手机一起挖矿，还是颇为行之有效的。在移动互联网时代，手机恶意代码拥有更多的传播途径，植入了挖矿代码的手机病毒在以后或许还会越来越多。

除了利用病毒木马进行挖矿，黑客还有更加简单粗暴的方法——勒索。相信很多朋友仍对今年爆发的Wannacry病毒心有余悸，这类勒索病毒会加密磁盘的数据，然后勒索你，必须给黑客汇去比特币才能解密。如果说挖矿代码只是偷，这方法已经是抢了。自从比特币出现后，勒索病毒的增长有目共睹，不得不说比特币等数字货币的确能令很多人陷入疯狂。

近年出现了越来越多和比特币相关的勒索病毒，例如著名的Wannacry

总结

比特币自诞生以来，就一直伴随着争议；而挖掘比特币的部分矿工们，甚至成为了一些人口诛笔伐的对象。追根溯源，这大都可以归结到比特币所需的算力实在是太过巨大，只要区块链仍在运作，矿工参与热情一如既往地高，就仍需要通过种种手段，把大量算力投入到这个无底洞中。把如此多的资源投入到比特币中，真的物有所值吗？起码就目前来说，比特币和一干数字货币仍更接近于炒家的工具，而不是把经济带到新纪元的“数字黄金”。