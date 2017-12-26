中国台湾两家运营商推航空漫游上网不限流量服务

据台湾媒体报道，远传电信、中华电信抢推航空漫游移动上网不限流量服务，单日398～399元新台币。

为避免干扰飞行，民众搭乘飞机通常都会全程关机。因应商务、工作需求，远传电信、中华电信率先与AeroMobile公司合作，提供航空漫游上网不限流量服务，单日398～399元新台币。

远传率先于今年7月，推出单日399元新台币、航空漫游上网不限流量服务，适用于特定机型的航空公司，该方案将持续至明年年底。

中华电信则在12月22日宣布，可以在长荣航空、国泰航空、新加坡航空、荷兰航空、阿联酋航等21家知名航空公司之特定机型使用单日398元新台币航空漫游上网服务。

中华电信表示，该服务主要是与服务提供商AeroMobile网络合作，限搭乘配合的航空公司以及特定飞机机型，若行经无卫星涵盖的地区或飞机下降至一万英尺以下时，也将暂停航空漫游上网服务。

至于两家公司提供的航空移动上网服务，主要透过AeroMobile架设的地面基站(Aeromobile Ground Network)发送信号送到空中卫星，然后再将讯号传送到飞机上微型基站、并透过天线(Antenna for off aircraft communicate )接收，用户利用手机就可以透过飞机上的微型基站接收信号并上网。

远传指出，航空漫游优惠需事先登录至AeroMobile优惠网络。

目前国内外普遍采用两种航空互联网接入方式，一是基于卫星通信系统上网，二是基于ATG（Air To Ground，空对地）地面基站系统上网。在国际航空电讯集团（SITA）的“2017航空运输IT趋势”分析中，SITA OnAir预测，到2020年，超过三分之一（34%）的航空公司将会接收配备上网服务的飞机，而在2016年的趋势调查中，这一比例为21%。