虚拟运营商业务明年正式商用：5G之前熬出头

在近日召开的全国工业和信息化工作会议上，工信部部署2018年重点工作时提出要实现移动通信转售业务正式商用。

这意味着试点4年之久的移动转售业务终于迎来了正式商用，进入到新的发展阶段。

虚商终于熬出头将在5G时期大有可为

事实上按照之前工信部的规划虚商试点本应该在两年前结束并进入到正式商用的阶段，成为电信行业改革的亮点。

但试点期间，虚商却出现了各种问题，甚至由于实名制管理不严成为不法分子进行不法行为的工具，让消费者一提到170就想到了诈骗，垃圾信息等等。

这些乱象显然与工信部开展移动转售业务的初衷相左，试点期也不断延长。不过通过工信部不断的约谈、治理以及虚商自身的努力，虚商业务越来越规范。这让市场具备了正式商用的条件。

更值得一提的是，通过4年的试点让龙头虚商找到了自己发展的方向不再仅是在套餐资费上做文章，如远特的合创虚商、卡盟，阿里的云通信等。这些创新让通信市场变得更加具有活力和创新精神，而这正是开展移动转售业务的意义所在。

随着运营越来越规范，创新意识越来越强，转售业务在2018年进入正式商用期可以说是工信部为虚商提供了在5G时期发挥更大作用的机遇。

2018年5G刚刚进入到试点期，距离正式商用还有两年的时间。利用这一窗口期，虚商未来将大有可为。

5G不同于3G、4G，其承载着更加丰富的业务，可以真正实现万物互联，与各行各业发生化学反应。5G拥有更加广阔的市场和各种各样的用户需求，即使是三大运营商也不可能全部搞定，这将给虚商带来海量的市场资源及差异化竞争的机会。

可以说，虚商真的熬出头了，并且即将迎来全新的发展机遇，迸发出新的活力。

马太效应依然明显部分虚商将会死亡

虽然，正式商用和5G的广阔前景给虚商带来了新的发展机遇，但是虚商市场未来仍旧是马太效应明显甚至是更为显著，部分虚商面也将临着死亡的威胁。

一方面，传统电信市场仍旧是规模效应明显，而且随着提速降费进一步深化，单用户ARPU将继续降低，电信企业只能通过规模效应才能降低成本保证营收。这也将让头部虚商越来越强。

另一方面，5G物联网等对于企业的技术研发、运营、平台、安全等能力有着极高的要求。虚商需要拥有强大的研发、运营管理等能力才能满足市场要求。这也意味着能力强的虚商更容易获得市场。

不过，虽然市场竞争会让转售企业出现业绩分化乃至优胜劣汰，但由于我国市场体量如此巨大，应用场景如此丰富，我国肯定会诞生世界领先的虚拟运营商。