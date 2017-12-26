处于舆论场中央，共享单车如何才能破冰

共享单车的倒闭潮并没有延缓人们对于它的怀疑与猜忌，有关合并，有关押金，有关活跃度等话题都在影响甚至改变着人们对于共享单车的原有认知。从小型的中下游平台到大型的头部平台，共享单车正在经历着一场自下而上的舆论洗礼和市场考验。共享单车到底是不是伪命题？如果不是，共享单车又要向何处去？这些问题正在成为当下共享单车市场亟待回答的主要问题。

从本质上看，共享单车的发展是一场由资本主导的大戏，它代表了移动互联网时代资本与行业共有的焦虑。而互联网巨头的加入则让共享单车行业的竞争上升到了更大的层面，对于共享单车的布局已经从简单的资本层面上升到了深度的行业层面，参与共享单车的布局成为互联网巨头们获取流量的一个不可或缺的途径。

随着资本热度的减退，共享单车遭遇到越来越多的发展难题。流量争夺行将结束、用户活跃度的持续减退、发展模式的单一等问题正在成为困扰共享单车发展的主要问题。这些问题能否解决将会直接关系到共享单车下半场的竞争者们能否告别当下资本驱动的现状，进入到全新的发展阶段。

从当前的市场发展态势来看，共享单车市场已经进入到了深度洗牌期。前期经历了倒闭狂潮后，现在在共享单车市场上还能生活得很好的参与者们多半有自己在某个环节或某些方面的独特优势。随着市场的饱和，特别是随着人们对于共享单车需求的升级，简单地依靠补贴和投放这种简单直接的发展模式试图获得自我发展的移动互联网时代的发展模式路子将会越走越窄。

在用户需求升级的时候，共享单车同样需要经历一场升级才能实现其在新的市场状态下的发展。正如当初淘宝对于淘宝和天猫的划分，当前的共享单车同样在经历着一场发展策略的调整。如何通过深度调整来促进共享单车的新发展，如何借助新的技术手段实现共享单车的优化升级成为当下的共享单车市场亟待解决的重要课题。

改变原有模式，共享单车需要的是精耕细作。作为移动互联网时代的产物，共享单车的发展逻辑依然是流量思维，即通过补贴、投放等方式来增加用户使用共享单车的频次。这种发展模式在共享单车发展的早期能够促进其快速建立市场优势赢得资本关注，找到自我发展的第一桶金。

等到共享单车的市场格局确立之后，共享单车企业的生存已经不再是决定其发展的主要问题。如何通过深度运营和优化升级在促进当下用户的活跃度成为当下共享单车市场发展的主旋律。

找到市场需求与共享单车投放的平衡点，做好共享单车骑行体验的优化升级，不断增加现有用户的"复骑率"成为当下共享单车发展过程中亟待解决的重要问题。此前有媒体报道的所谓的共享单车的"坟场"正是共享单车的投放量已经超过了用户的需求量的一个主要体现，如何找到用户需求与市场投放之间的平衡正在成为共享单车精耕细作时代的主旋律。

共享单车未来的深度发展一定是要告别共享单车。滴滴的发展告诉我们，一个行业或者公司对于某个事物的发展成熟之后必须完善自我生态系统，从自我的核心业务出发向外辐射以找到新的发展可能性。按照这样一种逻辑，共享单车未来的发展需要增加自我对于共享单车之外行业的布局，因此，未来共享单车的发展一定是要告别共享单车本身。

借助已积累起来的流量优势，共享单车需要的是如何通过异业合作达成流量变现的目的。比如，我们可以按照用户的骑行轨迹数据勾勒出一个相对较为清晰的用户画像，在通过对用户进行对应的推荐来促进自身的流量变现，并满足用户多样化的需求。

共享单车自身的发展主要方向就在于去共享单车化，即以共享单车为切入口来拓展和延伸自身的发展产业链以找到更多的发展可能性，由此实现自身业务的多元化发展。比如，我们可以将共享单车与美食、旅行、酒店、金融等相关行业联系起来实现自我发展的多元化和多维度，告别当前单一的发展状态实现更加深度的发展。

提升共享单车的附加值，轻技术，重营销的策略应当摒弃。尽管共享单车加上了智能锁，还有太阳能的发电装置，但是这些技术对于共享单车的发展来讲仅仅只是解决了一个收集用户租还车数据的任务，对于更深层次的数据简单地通过当前的智能锁技术并不能完全解决。因此，未来共享单车的发展一定是借助新的智能锁来获得更多，更加精细化的数据。

除了升级当前的智能锁之外，共享单车还应当具有智能数据的分析整理能力，通过分析用户的骑行数据来获得自我发展的多向和多维，甚至能够通过分析用户使用共享单车的数据来找到这些数据在其他领域应用的方式和方法，从而实现共享单车的多维度，多行业发展。

当前共享单车的发展依然是以重投放，重营销的发展策略为主，这种发展模式在行业发展早期来讲具有非常重要的作用。如果等到共享单车市场地位确立之后依然按照这样的模式发展，那么等到市场需求饱和之后，如果依然按照这种方式发展势必将会陷入用户活跃度低下，市场发展低效的怪圈，对于整个行业的发展也相当不利。

当下，共享单车面临的新课题正在直接影响着其发展的趋势和方向以及自我的正确性问题，随着移动互联网时代的彻底落幕，新技术时代的来临，共享单车将会面临更大的变局和挑战。那么，在新技术时代，共享单车应当如何发展才能度过当下的发展困境，实现柳暗花明又一村的发展新阶段呢？

以新技术为突破口，找到破解共享单车困境的方式和方法。移动互联网时代的落幕让我们开始寻找新的利润增长点，新技术的改造能力和融合能力让我们看到了后互联网时代发展的思路和方法，共享单车同样如此。通过增加新技术在共享单车上的应用同样能够在新技术风口找到新的发展机会，将其发展带入到新的发展阶段。

比如，通过大数据的应用，我们能够提升现有共享单车的配送方式，通过数据整合来优化共享单车的配送，提升共享单车的应用效率；另外，我们还能够通过新技术来强化用户在使用共享单车当中的广度和深度让共享单车不仅仅只是骑行，还能够进行其他方面的应用，从而拓展共享单车的市场广度……当前共享单车遭遇到的困境从一个角度来看是互联网技术在共享经济应用上的单一和无力，因此，增加新技术在共享单车上的应用无疑能够提升其对于用户的吸引力和附着性，从而找到激发用户活跃度的方式和方法。

找到并丰富共享单车的发展模式，减少当前共享单车发展模式单一导致的困境。从本质上来看，当前共享单车的发展依然遵循的是互联网时代的发展模式，靠粗放的投放和大量的补贴来获取用户的，这种发展模式在互联网技术尚未影响到人们行为习惯的时候可以发挥出一定的作用和效果。随着用户迁移带来的流量优势的结束，这种依靠获取用户流量来获得发展动力的方式愈发遭遇到前所未有的困境。

共享单车想要破解当下的发展困境其中很重要的一点就是要找到移动互联网时代时代之外的发展模式并且能够将这种发展模式丰富化。这样共享单车的发展才不会走入越来越窄的发展死胡同当中，真正将共享单车发展成为一个满足用户消费升级需求的全新物种。

优化并创新共享单车、平台与用户三者之间的关系，共享单车发挥好平台的作用，真正让其回归到共享经济的范畴之中。目前，共享单车平台通过共享单车与用户产生联系，这种方式无形中增加了共享单车平台的压力，其实并不能从根本是减少社会资源里共享单车的闲置率，甚至可能还会造成社会资源的浪费。

如果我们能改变当前三者之间的关系，激发用户端的主观能动性，通过加大用户的使用成本来规范他们在使用共享单车过程当中的不规范情况，无疑能够提升共享单车的使用率，甚至可以将共享单车的发展带入到一个全新的时代。

试想一下，如果当下每个用户都是共享单车的所有者，共享单车平台充当的是一个监督者和规范者的角色，其他的用户在租用闲置的共享单车的时候还能够获得一定的收益，那么这些用户的积极性是不是能够得到调动，进而对于规范共享单车的停放，使用和管理有一定的帮助呢？因此，作为共享经济的一种，共享单车需要做的是要重新梳理和调整三者之间的关系，将共享单车真正回归到共享经济的范畴当中，平台重新配置社会资源，达到资源利用最大化的目的，而不是当下造成的社会资源的浪费。

共享单车市场的深度洗牌还将持续，在当前的发展模式和发展思路尚未调整的当下，共享单车还将面临来自市场和舆论场的双重压力。随着新技术打破互联网时代的思维模式，共享单车的发展还将面临调整。回归到共享经济的本质，拓展共享单车模式的内涵和外延或许是真正让共享单车回归发展正道的方式和方法，当资本退却，市场回归理性，共享单车的发展或许才能降温，共享单车平台才能从用户着手做出改变，用户才能再次买单。

一个发展模式尚未定型的新生物种，我们是否应该给它们再多一点点的时间呢？