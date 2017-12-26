内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

支付宝接入武汉地铁，NFC手机可直接过闸

2017-12-26 13:50:21来源：IT之家作者：棱角/实习责编：棱角/实习评论：

 IT之家12月26日消息 从今天起，武汉所有地铁站的自助售票机都可用支付宝扫码付款了。

12月26日上午，武汉地铁开通3条新线（分别是8号线、阳逻线、1号线径河延伸线），同时全线支持扫码购票，支付宝官微同时宣布，若是使用NFC安卓手机的盆友，下载“Metro新时代”APP，绑定支付宝，就能直接用手机“亮屏过闸”了，出站也同样方便。

当然最重要的是，预计明年底就可以实现手机扫码直接过闸，这样可以更好的提升用户体验，期待这项功能早日上线。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：支付宝NFC

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10