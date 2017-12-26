支付宝接入武汉地铁，NFC手机可直接过闸

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IT之家12月26日消息 从今天起，武汉所有地铁站的自助售票机都可用支付宝扫码付款了。
12月26日上午，武汉地铁开通3条新线（分别是8号线、阳逻线、1号线径河延伸线），同时全线支持扫码购票，支付宝官微同时宣布，若是使用NFC安卓手机的盆友，下载“Metro新时代”APP，绑定支付宝，就能直接用手机“亮屏过闸”了，出站也同样方便。
当然最重要的是，预计明年底就可以实现手机扫码直接过闸，这样可以更好的提升用户体验，期待这项功能早日上线。
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