2018考研数学被指出现“神押题”，教育部考试中心回应：已在核实

据中国青年报报道，今天众多网友在微博上发文反馈，2018考研数学出现“神押题”，考生怀疑发生泄题。教育部考试中心工作人员表示，已经了解到信息，也觉得考生非常不容易，接到举报第一时间整理了相关视频的原件、截图和PDF文件，都提交给了教育部的相关业务部门，相关部门正在紧锣密鼓地进一步检查。如果是事实的话，警方将介入。

相关微博表示，2018年全国硕士研究生统一招生考试数学科目中出现泄题，“李林”教师在考前押题视频中举的例题与实际考试试题十分相似。

一名学生称，“数学三的考纲要求掌握一阶差分方程，对二阶差分方程只需了解即可，基本上绝大多数辅导老师都是这样教的，可是这个老师在他的辅导班中不仅讲到了二阶差分方程，讲的题跟原题很接近，还有些题基本上就是数据变了下，如果说这是巧合，怕是难以服众吧。”

网传押题视频“2018李林押题班”共4段，总时长大约两三小时，课堂背景带有“中试考研”机构字样。该机构实体为南京研道教育科技有限公司，注册资本200万元。公司法定代表人参股的另两家教育科技类公司此前曾被吊销。

据悉，“中试考研”网站的“名师团队”栏目显示，李林系“考研数学大纲的制定者之一”，并且“从事教学和考研辅导多年，具有多年数学考研教学经验”。据大连理工大学数学科学学院官网载明，李林是该校数学研究所教师，研究方向为常微分方程。