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比特币价格周二继续反弹，上涨10%

2017-12-26 14:28:00来源：新浪科技作者：邱越责编：骑士评论：

北京时间12月26日下午消息，比特币价格周二上涨10%，较上周跌破1.2万美元的低点上涨了超过1/3。

比特币价格上周五下跌近30%，至11159.93美元，创下自2013年以来表现最差的一周。本周二，在卢森堡比特币交易所Bitstamp的交易中，比特币价格约为15049美元。

比特币报价

自今年初以来，比特币价格上涨了约20倍，从不到1000美元上涨至12月17日Bitstamp的19666美元。在其他交易所，比特币的价格已经突破2万美元。然而，随后比特币价格大幅回落。

尽管比特币投资者和分析师认为，比特币价格下跌是自然的调整，但市场监管机构和各国央行发出了进一步警告。

新加坡加密货币经济平台COSS联合创始人安德雷·波佩斯库（Adrei Popescu）表示：“目前的价格并没有正确反映当前的价值。获利离场是正确的，而长期持有也是正确的。你不一定需要继续参与这个市场。”

以色列证券管理局主席施穆尔·豪瑟（Shmuel Hauser）周一表示，他将提议以色列监管机构禁止与数字货币相关的公司在特拉维夫股票交易所上市。

新加坡央行上周发布了针对加密货币投资的警告，称近期比特币的价格飙升是由投机行为驱动的，价格大跌的风险很高。

其他加密货币的价格也在反弹。以市值来看的第二大加密货币以太币价格约为771美元，高于周日的低点689美元，但仍低于上周的最高点约900美元。

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关键词：比特币

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