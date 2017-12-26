4399假冒《DNF》手游，被判赔偿腾讯500万元

根据东方财富网报道，近期广州市天河区人民法院就腾讯公司起诉广州四三九九信息科技有限公司、四三九九网络股份有限公司（以下简称：“4399”）侵害“地下城与勇士”、“DNF”商标权及不正当竞争纠纷一案做出一审判决，裁定4399侵权成立，并赔偿腾讯公司500万元。

《地下城与勇士》由Nexon集团旗下Neople公司独立开发，自2008年起由腾讯公司在中国大陆地区独家运营，到2017年10月，《地下城与勇士》游戏的累计注册用户已超过6.5亿。

腾讯相关工作人员介绍，使用苹果手机上网搜索“DNF手游”或“地下城与勇士手游”，在搜索结果排名第一为商业推广链接，分别显示为“dnf手游横版格斗手游dnf手游”或“地下城与勇士手游”，两个搜索关键词对应的搜索结果界面排名第一、位置最靠前的网页网址均为4399运营网站，点击前述网址则显示《格斗猎人》手机游戏的下载页面。

4399称，其并未在产品上直接使用原告所诉求保护的商标，在手机搜索中使用“地下城与勇士”、“DNF”属于文字性的描述使用，不侵犯原告的商标权。另外还指出，《地下城与勇士》并非知名商品、“地下城与勇士”和“DNF”不构成特有名称保护，涉案行为并不违反诚实信用原则，故不构成不正当竞争。

法院经审理认为，通过搜索关键词“DNF手游”、“dnf手游”、“地下城与勇士手游”被诉搜索结果明确定向了服务类型，而“地下城与勇士”、“DNF”具有指示服务来源的功能，且搜索引擎的结果显示为广告或推广链接，可以用来识别服务的提供者，并认定4399利用搜索引擎关键词的行为属于商标性使用，构成侵权。

最终，法院判定游戏商4399赔偿腾讯公司500万元，这也成为至今涉及游戏商标搜索引擎关键词侵权纠纷诉讼中判赔额最高的案件。高判赔与4399游戏平台的毛利率、获利金额、ARPU（每用户平均收入）、下载量等直接相关。