英伟达：禁止数据中心用GeForce做深度学习

IT之家12月26日消息 最近，英伟达悄悄的修改了用户许可协议，禁止在数踞中心使用消费级别显卡Geforce做深度学习，换句话说就是，只能使用英伟达旗下高端Tesla系列去做深度学习，Tesla系类的价格是GeForce价格的数倍，深度学习的发展迅猛已经让英伟达获得了更多的利润，然而英伟达却说，想要继续研究深度学习？对不起，要涨价了。

日本公司Ubiquitous Entertainment总裁兼首席执行官清水亮撰文，指责英伟达悄然修改终端用户使用协议，禁止在数据中心使用GeForce软件，并称这一改动将会影响广大的深度学习研究者和开发人员。

准确的说不是不允许在数据中心使用GeForce显卡，而是禁止在数据中心授权配套软件，换句话说就是，你还是可以正常买显卡，但是不能用作深度学习，目前，英伟达可以说是全世界唯一提供足够多运算函数来做深度学习的半导体公司，英特尔虽然也在努力追赶，但是现在也只是处于追赶的状态。

有人专门做了对比，统计了训练的平均时间，Tesla在标准测试中胜过了GeForce，毕竟价格在这摆着，但是，也只获得了1.25倍的加速，或者说，训练时间相较于GeForce减少了20%，整体差距不是很大，但是价格方面，Tesla是GeForce的数倍，所以综合来看，GeForce无疑是最具性价比的方案，好在此次限制的只是商业用户，研究所或者是高校不会受什么影响，但是商业用户可能就要难受了。

当一个市场只存在一家企业有绝对优势的时候，往往这家企业都会采取其他措施，来让自己的利润最大化，英伟达便是如此，相信这项规定也会给深度学习带来不小的冲击。