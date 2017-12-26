“共享男友”现身海口：1元领走，无需押金

IT之家12月26日消息 在共享经济的雨后春笋之下，各种蹭“共享”热点的活动层出不穷。据海南特区报报道，日前在海口的一家商场内，出现了非常吸引眼球的“共享男友”。

据介绍，“共享男友”都是高大帅气、身着黑色西装、打着领带的年轻男子，年龄在19岁-26岁之间，且均为单身。“共享男友”将在指定时间段出现在商场内的共享箱里，箱子其中一面是透明的，上面标有“租我吧”、“共享男友”等字样，还贴有共享男友养成法则：

可提供拎包、挑选衣服、拍照等贴心服务；扫码支付1元就可将男友领走，无需押金；共享男友仅限使用一次，使用时长为1小时，只能在商场内溜达。

活动方表示，该活动仅持续两天（12月24日、25日），活动时间段为下午15点至21点，单身女性可通过扫码支付1元的形式参与抢“共享男友”活动，最先扫码付款的人可领走“共享男友”，享受1小时的服务，活动仅限单身女性参加。本次活动的“共享男友”均为商场主管人员。

据“共享男友”小庄介绍，12月24日他总共陪了4名顾客，基本上都是20岁出头的女生，主要任务就是陪她们逛逛街、拎拎包、拍个合照什么的，活动范围也只能在商场内。另外，小庄表示，拍照秀“恩爱”也在服务范围内，不过自己会尽量避免身体接触，这是活动的规定。

据活动方介绍，之所以把使用时间限制在1小时内，是因为“共享男友”资源有限，只有10个可提供服务的主管人员。另外，也是为了让顾客保有新鲜感。