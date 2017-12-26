内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>网络

“共享男友”现身海口：1元领走，无需押金

2017-12-26 15:06:51来源：IT之家作者：小侃责编：小侃评论：

IT之家12月26日消息 在共享经济的雨后春笋之下，各种蹭“共享”热点的活动层出不穷。据海南特区报报道，日前在海口的一家商场内，出现了非常吸引眼球的“共享男友”。

据介绍，“共享男友”都是高大帅气、身着黑色西装、打着领带的年轻男子，年龄在19岁-26岁之间，且均为单身。“共享男友”将在指定时间段出现在商场内的共享箱里，箱子其中一面是透明的，上面标有“租我吧”、“共享男友”等字样，还贴有共享男友养成法则：

可提供拎包、挑选衣服、拍照等贴心服务；扫码支付1元就可将男友领走，无需押金；共享男友仅限使用一次，使用时长为1小时，只能在商场内溜达。

活动方表示，该活动仅持续两天（12月24日、25日），活动时间段为下午15点至21点，单身女性可通过扫码支付1元的形式参与抢“共享男友”活动，最先扫码付款的人可领走“共享男友”，享受1小时的服务，活动仅限单身女性参加。本次活动的“共享男友”均为商场主管人员。

据“共享男友”小庄介绍，12月24日他总共陪了4名顾客，基本上都是20岁出头的女生，主要任务就是陪她们逛逛街、拎拎包、拍个合照什么的，活动范围也只能在商场内。另外，小庄表示，拍照秀“恩爱”也在服务范围内，不过自己会尽量避免身体接触，这是活动的规定。

据活动方介绍，之所以把使用时间限制在1小时内，是因为“共享男友”资源有限，只有10个可提供服务的主管人员。另外，也是为了让顾客保有新鲜感。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：共享经济共享男友

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10