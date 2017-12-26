《银翼杀手2049》中的CG特效，有哪些是你没想到的？

前一段时间的科幻电影大片《银翼杀手2049》在国内叫好不叫座，不过不可否认的是影片营造的赛博朋克氛围和细腻的场景还是令影迷回味无穷，而正是凭借出色的影像效果，《银翼杀手2049》获得了2018奥斯卡最佳视觉效果奖的提名，这其中，影像工作室Rodeo FX在电影CG合成制作方面功不可没。

有些CG合成场景我们一眼就能看出来，比如汽车在未来洛杉矶上空飞行、或者一些地球上根本不存在的风景，不过另外一些就不那么容易分辨了，Rodeo FX最近公布了一段电影拍摄的实景与CG场景对比的视频让我们大开眼界。

影片的主人公K到达已经变成废墟的拉斯维加斯后，漫天黄尘和背后隐约可见的高楼大厦由CG合成，这我们都能猜到，不过随后的血汗工厂以及赌城酒店里的许多场景也使用了CG合成，工厂顶棚的窗户，车间的残破甚至酒店的纵深，CG在场景增强和氛围营造上的效果让人感到惊叹。

▲车间顶棚的窗户和采光完全通过CG制作

▲酒店是不是一下子宽敞了许多？

作为著名的影像工作室Rodeo FX，大热的电视剧《权利的游戏》里也有他们的身影，宏伟的弥林金字塔我们当然都知道是假的，但当Rodeo FX用视频还原它是怎么一步步地无中生有，依然令人赞叹不已。

▲无中生有的弥林金字塔群

影视剧的创作一直受到了诸多技术限制，最根本的就是对实景的依赖。虽然CG技术已经发展了很多年，但无论是无中生有还是对场景人物的修饰，CG一直给人一种很假的感觉，如今随着技术不断的进步，我们看到了越来越多的大片在视觉效果上已经令人感到真假难辨，或许影视剧马上就能够进入更纯粹的创造阶段了。