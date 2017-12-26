外媒：2017年这3个设计会改变智能手机走向

IT之家12月26日消息，智能手机行业每年都会迎来众多的技术创新，但是最后真正能引领智能手机设计走向的却不多，多数的创新都被淘汰，而留下来的技术，你总能从现在主流的设备上看到它们的身影。

最近外媒Android Authority评选出了他们认为“将对之后手机设计产生影响”的三个设计：

eSIM的产生，革命了SIM卡的存在

无论你的手机多么先进，它仍然需要一个实体的SIM卡。如果你购买一个无锁手机，或者把自己的旧手机换给家人或朋友时，你都需要动手去重新安装SIM卡，这样你的手机才能实现正常的通讯功能。但是在2017年，我们看到了智能手机终于有了新的解决方案可以不用安装SIM卡，那就是eSIM技术。

谷歌发布的Pixel 2和 Pixel 2 XL是第一个在电话上搭载的eSIM技术的手机，这两款设备都有嵌入式SIM卡，无法移除。这项技术的优势在于，你可以通过软件应用程序菜单和屏幕上的几个按键就实现切换运营商的功能。

这项技术不仅对要赠送旧手机的人有帮助，而且对于国际旅客来说也是有用的，不需要额外的SIM卡拨打电话或与其他国家的手机数据网络连接。

目前，eSIM支持仅适用于Pixel 2和Pixel 2 XL的手机用户，不过，谷歌最新的旗舰手机也将添加eSIM技术，这意味着谷歌正在鼓励手机制造商和通讯上在未来的手机中支持eSIM。

希望在几年内，手机制造商将完全摆脱物理SIM卡。

18:9比例的屏幕设计，让旧的尺寸一去不回

之前绝大多数的智能手机都采用16：9的显示比例。因为这是电影院的大屏幕和电视的标准比例，因此16：9的比例让人们在手机上看电影十分舒服。但是到了2017年，主流智能手机的屏幕比例都达到了18：9。

从LG G6开始，它使用了5.7英寸的2880×1440显示器的18：9比例。LG这个名为FullVision的设计方案让G6比老款的LG V20还要小一圈，尽管它们都有5.7英寸的显示屏。

LG G6发布后的几周，18：9的手机阵营得到了快速的发展，三星Galaxy S8和S8 Plus也在之后采用了这个比例。（实际技术上它是18.5：9），而三星则把它作为一个很大的卖点。“无边框”使得Galaxy S8和S8 Plus在增加屏幕面积的同时，又让屏幕的边框变得很小。自此之后“全面屏”的设计就跟病毒一样蔓延，到现在大部分的手机都采用了这种屏幕比例。

18：9的比例会导致一些电影和电视节目的适配问题。虽然同时也有新的格式内容出现，但当前很多内容不得不以伸展的方式来适配新屏幕。

高刷新率—120赫兹的手机屏幕

另外一个可能会改变手机设计走向的是120Hz刷新率的屏幕，这个技术最早在在Razer的手机上量产，其实在新款的iPad Pro上也已经开始使用，该技术在手机上从今年11月初推出，120赫兹的刷新率会极大的提升观看体验，因为感觉不到帧率的存在，滑动非常流畅。夏普旗下的Aquos品牌智能手机也增加了对120Hz刷新率的支持。不过新的刷新率也会面临电池耗电的问题。

120Hz自适应刷新率是手机设计的未来还是只是一个噱头？从理论上讲，如果你的显示屏具有更高的刷新率时，你的智能手机在滑页，浏览图片也时应该更流畅，更清晰。Razer利用另一项技术—Ultra Motion来提升手机速度，该技术可以与手机的GPU同步，根据运行的需要改变刷新率。当你玩游戏的时候，这会保持一个最佳的刷新率，从而以更少的屏幕撕裂获得更平滑的图像。

结论

2017年并不是一个非常具有创新意义的一年，但是随着现有的手机技术越来越成熟，屏幕越来越大，2018年将有望产生更多的创新。