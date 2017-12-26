烂番茄2017年度百大新鲜影片公布：《逃出绝命镇》夺冠

临近年终，各种榜单纷至沓来。国外知名电影评价网站烂番茄也总结了2017年度百大新鲜影片，《逃出绝命镇》以99%的新鲜度夺冠，紧随其后的是新鲜度98%的《大病》和新鲜度92%的《敦刻尔克》。

烂番茄这份榜单的评选依据是影片新鲜度和收录评论数的加权计算，能进榜的影片评论数必须超过40个以上，根据媒体的权威程度也会进行加权。因此，一些均分高但评论相对少的影片最终成绩不如均分一般、评论数多、新鲜度高的影片。

最终榜单如下（部分译名仅供参考）：