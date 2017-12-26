亚朵将推出QQ超级会员酒店：会员专享折扣订房

这年头，任何东西如果不和互联网扯上点关系，好像都不好意思出来混。这不，酒店行业就紧跟时代，掀起了一股“互联网+”的风潮。

继上次和网易严选合作之后，亚朵酒店这次又拉上了腾讯，要在2018年6月推出一个“QQ超级会员酒店”。

这个QQ超级会员酒店，将与腾讯的QQ超级会员体系进行深度整合，从注册、预定到入住，QQ超级会员都将享受到亚朵酒店对应级别的会员特权服务。

比如说，会员将会专享折扣订房、消费积分、免费借阅图书、参加亚朵的第四空间活动、延时退房、自助早餐等等权益。

亚朵方面表示，之后还将与QQ超级会员在会员互通的层面发掘更多新的玩法，对酒店进行进一步升级。

类似于网易严选酒店和QQ超级会员酒店这样的IP合作，是包括亚朵在内的酒店行业的新探索。他们希望扭转原来只服务于商务人群的刻板印象，吸引更多的年轻消费群体。

之前的网易严选酒店，采用了线上线下结合的“新零售”样式，就像把商场搬进了酒店，引发了大家的好奇心。

这一次，通过与QQ超级会员的合作，新的酒店无论在装修风格还是运营方式上，都变得更加年轻。据说在这家“企鹅酒店”里，那只憨态可掬的企鹅将随处可见。

（腾讯与珠海长隆企鹅酒店合作的智能客房，图片来自：长隆企鹅酒店）

而隐藏在可爱企鹅的外观设计背后的，则是腾讯为其带来的更多科技元素。在这家酒店里，包括线上AR看房、自助刷脸入住、智能门锁等在内的最新科技将一应俱全，传统的酒店摇身一变为智能酒店。再加上双方在运营中所获得的数据，未来他们还能为用户提供更有针对性的个性化服务。

之前，腾讯曾经和珠海长隆企鹅酒店合作推出过类似的智能酒店。在这种名为“QQfamily”的智能客房中，住客可以通过一个“小Q机器人”对房间内的灯光、窗帘等设施进行智能化的操控，还可以向它询问天气、收听QQ音乐等。

在那间酒店中，QQ会员体系同样被无缝接入。QQ会员可以通过QQ渠道优先订房，还能够使用QQ钱包支付房费和餐饮、商品的消费。

亚朵酒店CEO耶律胤表示，如今我们已经进入“新住宿时代”，因此酒店业必须从经营房间向经营人群转变。

对人群的经营将日益呈现社群化特征，而品牌是最天然的社群标签，是亚文化的根据地。

瞄准了年轻人的他们这次请来了95后喜欢的QQ，下一个合作的，又会是谁？