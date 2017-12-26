病毒披上《绝地求生》手游外挂皮：诱骗玩家下载勒索

《绝地求生》的火爆已经不仅仅止于端游平台，大逃杀模式的火热让很多玩家都希望能够在手机平台也玩上吃鸡游戏，但在腾讯正式推出《绝地求生》手游前，已经有不少违法分子利用玩家的急切心理开发了木马病毒，感染玩家手机来勒索钱财。

阿里巴巴旗下钱盾近日发布长微博“黑产盯上‘吃鸡’游戏，木马盛行勒索扣费”，据钱盾反诈实验室近日监测，有黑客利用一些玩家着急预约《绝地求生》手游或者寻求外挂的心理，开发了多种木马病毒，以锁屏勒索、恶意扣费、捆绑恶意代码等方式来感染用户手机、勒索钱财。

这类木马在11月~12月期间大量出现，披着“绝地求生辅助”、“绝地求生抢号神器”或者官方的外衣，实际上是可怕的勒索病毒，在诱导用户安装后，就可以通过锁定用户手机屏幕来勒索解锁费用。

当用户安装了这些木马软件，还会在不知不觉中被恶意扣费、捆绑代码、加载广告等资费消耗。

一旦用户中招，手机被锁屏，就会被勒索，需要按照锁屏界面预留的联系方式联系到木马制作者寻求解锁方式，先是拍照证明手机被锁，接着会被勒索解锁费用，猖狂的木马制作者还会公然收徒，收费传授勒索木马制作。

目前腾讯的两款《绝地求生》正版手游都没有开测，想要预约的玩家请不要轻信这些伪装的木马病毒，而想要寻求辅助帮助的玩家也万万不要因为一时的贪念，害自己损失钱财。