微信大规模封号，绞杀微商？

最近几天，微博上有用户反映微信账号被封了，提示信息为：“该微信账号因使用非官方微信客户端被临时限制登录，若后续仍继续使用将永久限制登录”。

事件还在发酵，很多网友反映微信账号被封。对此，微信官方给出的解封方法为：发送短信验证，输入一位好友手机号码，然后绑定该手机号码好友在微信的“微信团队”里自助解封。然而很多网友测试后发现无法解封。

微信大规模封号剑指微商

从微信官方发布的声明及网友的反馈来看，此次微信大规模封号主要是针对使用第三方“分身”软件的用户。而使用微信分身软件的用户群大多是微商，以及一些专业的营销机构。看来，微信此次大规模封号，是在封杀微信营销。

与QQ一样，微信的定位是社交软件。相比之下，微信是基于熟人的关系链，朋友圈功能的推出，放大了微信的营销价值。加之一些所谓的营销专家鼓吹朋友圈的商业价值，基于朋友圈的营销模式也像雨后春笋般冒出来。不久后，建立在微信朋友圈上面的微商诞生了。不过，微信当时并没有意识到微商对朋友圈功能的巨大破坏力。当微商从小打小闹的作坊式经营，发展到规模化产业，微信朋友圈因此沦陷。

为了打压泛滥的微商，微信开始推出一系列的运营规则，好友上限5000就是打压微商出台的第一条规则。在此之前，每一个微信账号的好友上限是没有限制的，一些骨灰级的微信用户甚至拥有2万多名好友。对于微商而言，好友数量越多，商品信息的传播范围也就越广，再加上利用朋友圈的二次传播，疯狂加好友成为微商每天的必修课。为了添加更多的好友，微商们尝试了各种方法，甚至购买一些第三方软件来搜索好友。

随着微信好友上限5000规则的出台，微商赖以生存的关系链被斩断，这一定程度上会影响微商的生意。为了突破微信好友5000的上限，微商们开始寻找突破的途径。于是，不少微商开始注册多个微信号码，以聚焦更多的好友，把商品信息扩散出去。

通过注册多个微信号码的手段，微商们突破了微信官方好友上限5000的规则，新的问题出现了。一台手机只能登录一个微信账号，如何在一台手机上登录所有的微信账号呢？最后，一些微信“分身”软件应运而生。去年，微信分身已经成为很多安卓手机的标配。对于微信官方而言，泛滥的微信分身软件，干扰微信运营的同时，还伤害了用户体验，因为微商朋友圈泛滥的商品信息让朋友圈变质，微信官方痛下狠手封杀也就不难理解了。

绞杀营销是微信的终极目标

事实上，微商不过是微信官方严厉打击的对象之一。今年7月份，莆田系一家女性专科医院的微信营销推广账号一夜之间被微信官方全部封杀，而且无法解封。事实上，进入2017年后，微信迎来有史以来规则变更最快、个人号监管最严、打击营销力度最大、封号率最高的时代。不少微商和营销人士称，绞杀营销已经成为微信的终极目标。

从技术层面来说，对使用微信分身账号的识别率已经非常高。无论是微商，还是莆田系的医院，使用的微信账号都是没有经过实名认证的，大多是从淘宝等平台购买的账号。通过技术手段，微信官方对于一些没有实名认证、虚拟运营商注册的微信号、资料雷同、涉嫌机器批量操作，频繁添加好友、从不互动聊天社交、群发广告等行为进行精准的打击。只是，目前对于微信朋友圈的营销内容，微信官方还无法自动批量化的识别并处理。

尽管无法识别一些经常发垃圾朋友圈内容的微信账号，但是可以看到其大多是使用微信分身登录的。最近几天，微信大规模封号，从表面来看是打击微信分身登录的账号，实际是一种尝试，通过“分身”客户端来甄别微商和营销微信账号。众所周知，微信已经可以精准的通过MAC、IMEI和硬件序列号识别微信的登录终端。一旦发现多个微信号码登录在IMEI号码相同的一个终端上，或者是虚拟出来的智能手机终端，就会被微信官方识别到。

现在，对于使用微信“分身”软件的账号，官方选择了限制使用。微信官方之所以这样做，更多的是为了提高识别营销微信号的准确率，而不是彻底封杀微信“分身”软件。2008年，为了打击显IP的QQ外挂，腾讯将珊瑚虫QQ版的作者陈寿福送上法庭，并通过技术手段彻底屏蔽了显IP的所有外挂。由此不难看出，微信完全具备封杀微信“分身”软件的能力，之所以不封杀，更像是在不影响用户体验的前提下，识别微商和营销微信账号。要知道，微信出台了好友上限5000人的规则后，很多交际圈子广的微信用户，都要有2个微信号码，平时也需要使用微信“分身”功能。

微信官方想绞杀营销账号，又不能影响高质量活跃用户的体验，一刀切废除分身功能显然不明智。所以说，微信最近大规模封号，不过是通过技术手段打压营销号的一次尝试。从微信这几年一系列的动作来看，绞杀微商绝不是微信的终极目标，彻底清除微信营销才是终端目标。