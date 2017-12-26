分析师：马斯克的SpaceX最高估值1200亿美元

12月26日消息，据国外媒体报道，有硅谷钢铁侠之称的埃隆·马斯克（Elon Musk），现在电动汽车方面做的风生水起，在航空航天方面也有不错的成绩，近日有分析师就表示，马斯克旗下美国太空探索技术公司（SpaceX）SpaceX公司估值在50亿美元到1200亿美元之间。

2002年成立的美国太空探索技术公司（SpaceX），今年已成功进行了18次商业太空发射，不仅发射了商业卫星，还承接了美国国家航空航天局的业务，通过龙货运飞船向国际空间站运送了物资。

当然，SpaceX在太空探索方面的成功并不只是发生了多少颗卫星、向国际空间站运送了多少物资，还在其回收猎鹰9好一级火箭和龙货运飞船，并进行重复发射已降低成本。到目前为止，SpaceX已成功进行了20次一级火箭回收任务，本月15日执行向国际空间站运送物资的火箭和飞船，就都是之前回收的。

除了发射商业卫星、向国际空间站运送物资，SpaceX还计划有覆盖全球的高速卫星会联网服务，还提出了雄心勃勃的火星殖民计划。

但到目前位置，SpaceX依旧还是一家私营公司，没有在任何一家证券交易所上市融资，资本市场也期待着其能尽快IPO，但SpaceX已经表示短期内没有IPO的计划。

没有IPO，也就意味着SpaceX公司的估值很难准确决定，但这并不妨碍分析师给出他们对SpaceX公司的估值，摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）就给出了他对SpaceX公司的估值。

亚当·乔纳斯对SpaceX公司的基础估值是460亿美元，比马斯克担任CEO的电动汽车公司特斯拉市值低，特斯拉公司目前市值为546亿美元。按SpaceX公司460亿美元的估值和特斯拉目前546亿美元的市值，也就意味着马斯克担任CEO的两家公司市值加起来已超过了1000亿美元。

不过，460亿美元只是亚当·乔纳斯对SpaceX公司的基础估值，他给出的估值有很大的空间，在50亿美元到1200亿美元之间，这也就SpaceX有可能远低于460亿美元，也有可能远高于460亿美元。

在亚当·乔纳斯看来，目前已经取得了成功的商业卫星发射和国际空间站运送物资的任务，虽然通过回收一级火箭和飞船，极大的降低了成本，但这在SpaceX公司的估值中还只是很小的一部分。

亚当·乔纳斯认为，SpaceX公司中价值最大的部分，还是已经列出了计划、但还没有实施的卫星互联网计划，这一计划在2016年就已经提出，计划2019年开始实施，2024年全球组网。SpaceX公司的卫星互联网计划发射4425颗卫星，向全球提供高速互联网服务，耗资将超过100亿美元。虽然初期耗资巨大，但在这一计划完成之后，其投入就将大幅减少，能为SpaceX公司带来源源不断的收入。

在亚当·乔纳斯对SpaceX公司的估值中，卫星互联网计划的估值就达到了430亿美元，如果这一计划不能实施，他对SpaceX公司的估值就是50亿美元；如果这一计划顺利实施并且做的很好，在发射商业卫星方面同样做的很好，这两项业务好于预期，其估值就会超过1200亿美元。