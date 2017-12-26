柔性OLED屏幕市场火爆，三星仍占据统治性地位

IT之家12月26日消息 随着各家厂商对于手机外观有着更好的追求，柔性屏幕市场异常火爆，全球OLED柔性显示屏的出货量也是再创新高，据全球市场调研公司IHS Markit所发布的报告显示，这几个季度以来，柔性OLED屏幕的出货量一直在不断的刷新纪录，相较于普通的OLED屏幕，柔性屏幕成本更高，售价大概是普通OLED屏幕的六倍。

目前，根据IHS Markit指出，全球柔性OLED市场规模在30.4亿美元左右，这也是柔性OLED市场规模首次突破30亿美元，目前，三星仍然是柔性OLED显示屏的龙头老大，第三季度在柔性OLED市场占据了96.5%的市场份额，销售额高达29.4亿美元，LG紧随其后，占据了3.3%，销售额超1亿美元，和辉光电排名第三，份额为0.1%销售额约为370万美元。

随着Note 8和iPhone X的销售，柔性OLED显示屏在未来，必定会成为主流，而今年的三星，也利用此前柔性屏幕市场火爆所带来的可观利润，又开始进行投资，今年三星已经累计在柔性OLED屏幕业务投资了约合130亿美元，相信在未来的一段时间内，各大面板厂商都会冲击高端柔性OLED屏幕，不过，三星目前仍然在柔性OLED市场拥有统治性地位。