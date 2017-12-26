2015年的2月26日，美国联邦通信委员会（FCC）以3票赞成2票反对的投票结果，通过了“网络中立性”法规提案。时隔两年，同样是“3:2”但结果却完全不同，网络中立原则终被废除，一切尘归尘土归土。短短两年多时间，却经历了一立一废，没有“网络中立”加持的互联网，我们该恐慌吗？

没有“网络中立”加持的互联网我们该恐慌吗？

实际上，“网络中立”这个概念可以追溯到上世纪30年代的美国电信法，法律规定任何电话公司不能阻碍接通非本公司用户的电话。之后，随着互联网兴起，运营商不得对非本公司用户的数据，比如邮件、视频等设限，是奥巴马政府时期由FCC推出的法规，用来防止运营商因商业利益而控制传输数据的优先级，即保证网络数据传输的“中立性”。

这样一个追求平等的“网络中立”，无疑伤害了运营商的巨大利益。因此到了21世纪，美国的运营商试图改变这个行业惯例，对不同的网络流量实行相应的分级服务，但这样一来用户将面临两种选择：要么接受低优先级服务，要么接受更高的资费标准。

因此，反对“网络中立”的都是像AT&T、Verizon和贝尔公司这样的电信及互联网接入服务方面的巨头。我们不妨举例说明。众所周知，Verizon是美国运营商巨头，而Gmail和Outlook两者是竞争对手。理论上，Verizon可与Google签约，在后者付费的情况下为Gmail的数据提供优先权，用户在访问Gmail时，就会比Outlook快很多。但是Verizon若真这样做了，虽然可以获取巨大的经济利益，却违背了网络中立性原则。

基于不同的利益或道德立场，关于网络中立性的分歧不仅仅存在于科技公司之间，也存在于持有不同政见的政要之间，比如美国近两任总统奥巴马和特朗普，奥巴马一直是网络中立性的坚定捍卫者，而特朗普恰恰是网络中立性的坚定反对者。在双方的博弈过程中，真正受到网络中立性法案影响的人，是互联网公司和普通群众的利益。

如果未来网络的大门掌控在四大运营商手里，受到影响的将不仅仅是网民公平访问网络的机会，还有人工智能、机器学习、物联网等前沿技术的发展，这些都依赖数据之间的连接，而“网络中立性”的缺失，很难不叫人担心这些技术的发展前景。现在，对这一结果包括Facebook、Google在内的互联网巨头纷纷表示出失望，同时更有民众、音乐人、初创游戏公司表示抗议。

看到这里，不免有人会问废除了“网络中立性”对中国有什么影响？其实是没有影响的。首先，这是美国的法律法规，管不到中国；其次，中美两国的环境完全不同。尽管我国运营商也曾推出过一些网络倾斜性的政策，但基本不是限制网络接入或速度。国内尚且太平，而属于美国的“斗争”却还在继续。为此，我们也将持续关注事态的后续发展，及时为大家报道最新动态。