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1024元/台！极路由发布全球首款区块链路由器极X

2017-12-26 17:38:16来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家12月26日消息 昨天，IT之家报道了极路由将在近期内推出极X系列区块链路由器的消息，据悉，官方表示利用其在智能路由器行业的多年技术累计，致力于为区块链私有链项目提供技术基础设施服务。

现在，IT之家小伙伴发现，这款号称是全球首款区块链路由器的“极X”已经正式上线官网预售了，价格为1024元/台。官方表示，其为区块链私有链项目提供技术基础设施，让区块链项目拥有海量记账节点，通过极X-区块链路由器实现商业落地。

另外，官方还宣布推出“极X计划”，同时将升级200W+在线智能路由器，使得普通路由器也能变身区块链路由器。将在线智能路由器升级为R类的区块链路由器。现有极路由用户将享受到区块链技术的红利，为去中心化的应用提供节点且获得奖励。

官方还发布专用区块链硬件为人工智能提供海量节点，将AI级芯片植入到区块链路由器中，实现家庭化、去中心化，成为AI的蜂巢。

极X有以下特点：

1.获得奖励效率高：

私有链的交易速度很快，可超过任何其他种类区块链。

2.隐私安全：

本地存储钱包更安全，个人数据不会被网络上任何人获得，只会分享计算后的结果。

3.奖励丰厚：

极客链上的交易速度十分之快，各个节点间不需要完全的协议，以至于它们不会为任意一个交易而工作，如此一来大大降低了交易成本提高了奖励。

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关键词：极路由路由器

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