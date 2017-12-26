美的收购的德国机器人厂商库卡发话，要称霸中国市场

北京时间12月26日晚间消息，德国工业巨头库卡(Kuka)董事长兼CEO蒂尔·罗伊特(Till Reuter)日前表示，该公司要成为中国机器人市场的领头羊。

库卡是全球最大的汽车制造机器人厂商，2009年公司80%的营收来自汽车机器人业务，但如今该比例已降至50%。这主要是因为面向汽车行业的机器人市场增速只有3%至5%，而面向其他所有行业的机器人市场增速却超过10%。

为此，库卡希望在被中国美的公司收购之后，公司能够实现转型，拓展到增速更快的其他机器人市场。美的今年1月初曾宣布，已正式完成对库卡的收购，现持有库卡近95%的股份。

罗伊特称，这意味着库卡将进军用于电子制造和物流仓库的小型、灵活机器人，以及能够帮助车主为电动汽车充电的机器人，甚至是能够帮助老年人独立生活的机器人。

罗伊特说：“我们希望保持在汽车机器人市场的领头羊位置，但同时我们也看到，其他机器人市场的增速更快。”

分析人士称，库卡要实现该多元化战略，中国市场是关键。中国是全球最大且增速最快的自动化市场。国际机器人联合会(IFR)数据显示，中国市场的机器人销量约占全球销量的1/3，去年的增速为27%，远高于欧洲的12%和美洲的8%。

为此，罗伊特每月都会造访美的佛山总部，与美的主席兼CEO方洪波保持密切联系。去年，库卡在中国机器人市场的份额为14%，位居前三。罗伊特说：“我们的目标是成为中国市场的领头羊”。

当前，库卡在中国市场的年营收为5亿欧元(约合5.88亿美元)。但罗伊特预计，2020年将超过10亿欧元(约合11.76亿美元)。

中国工业机器人化是“中国制造2025”这一宏大计划的核心，中国政府为提高中国造机器人比例设定了相应的目标。同时，中国各地政府正对机器人采购进行补贴。

罗伊特说：“如今库卡成为了美的大家庭中的一员，美的正帮助我们在中国市场赢得更多份额。”