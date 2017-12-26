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教育部考试中心回应网传考研数学辅导视频泄题：不实！

2017-12-26 18:58:45来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

教育部新闻办公室官方微博@微言教育发布声明：

今日，网传某教师考研辅导视频涉嫌泄露研究生招生考试数学试题。教育部考试中心组织有关专家，对视频等材料进行了研判，确认所举的例题均与实考试题不同。该教师及视频中所提及的老师均未参与2018年研究生招生考试数学科命题工作。

教育部考试中心有关负责人表示，任何干扰破坏国家教育考试的行为，一经查实，将依法依规严肃处理，决不姑息。

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关键词：微言教育考研泄题

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